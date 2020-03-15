النجوم فى زمن الكورونا.. الشائعات تحاصر محمد صلاح.. اختفاء رونالدو وعزلة ميسي

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وشهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الشائعات بشأن مصير نجوم العالم فى الوقت الحالى ومدى إصابتهم بفيروس الكورونا. وشهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الشائعات بشأن مصير نجوم العالم فى الوقت الحالى ومدى إصابتهم بفيروس الكورونا.





وتسبب روجانى لاعب يوفنتوس الإيطالي فى حالة كبيرة من الذعر بعد إعلان إصابته بكورونا ، وبدأت حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها حول العالم بشأن إصابة النجم البرتغالي " كريستيانو رونالدو " بالفيروس الخطير خاصة إنه كان بصحبة " روجانى " بصفة مستمرة خلال الأيام الماضية وتواجدا معا خلال مواجهة ليون الفرنسي فى منافسات ذهاب دور الـ 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.



وبدأت العديد من الصحف العالمية تشير إلى أن كريستيانو رونالدو يخضع إلى الحجر الصحى فى بلاده البرتغال فى الوقت الحالى للاطمئنان عليه من الإصابة بفيروس كورونا خاصة بعد تأكد إصابة زميله روجانى.





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ويرفض رونالدو السفر إلى إيطاليا فى الوقت الحالى نتيجة تفشي الفيروس بشكل كبير فى الوقت الحالى وظهور العديد من الحالات يوما تلو الأخر، وربط النجم العالمى عودته مرة أخرى وانتظامه فى تدريبات فريقه بالسيطرة على الكورونا بشكل كامل وشفاء جميع الحالات. ويرفض رونالدو السفر إلى إيطاليا فى الوقت الحالى نتيجة تفشي الفيروس بشكل كبير فى الوقت الحالى وظهور العديد من الحالات يوما تلو الأخر، وربط النجم العالمى عودته مرة أخرى وانتظامه فى تدريبات فريقه بالسيطرة على الكورونا بشكل كامل وشفاء جميع الحالات.