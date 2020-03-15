النجوم فى زمن الكورونا.. الشائعات تحاصر محمد صلاح.. اختفاء رونالدو وعزلة ميسي

لم تسلم ملاعب كرة القدم فى العالم أجمع من مخاطر فيروس كورونا اللعين، والذى تسبب فى حالة كبيرة من الرعب داخل العديد من الدول فى مختلف القارات وهو الأمر الذى أدى إلى صدور فرمانات من قبل عدد من الدول والاتحادات الدولية بإيقاف النشاط الكروى تجنبا لتفشي الفيروس الخطير " كورونا " خاصة بعد ظهور عدد من الحالات الإيجابية بالنسبة لعدد من لاعبي كرة القدم.
ويعيش مجتمع الكرة فى العالم حالة كبيرة من الحزن نتيجة إيقافه النشاط الكروى شبه الكامل بسبب كورونا، وعدم إقامة أى مباريات فى الوقت الراهن وهو الأمر غير المعتاد بالنسبة لعشاق الساحرة المستديرة التى تمثل لهم أهمية كبيرة فى حياتهم اليومية، وتسبب كورونا بشكل مباشر فى العديد من الأزمات والأنباء غير السارة بالنسبة للمجتمع الرياضي العالمي.
وتسبب روجانى لاعب يوفنتوس الإيطالي فى حالة كبيرة من الذعر بعد إعلان إصابته بكورونا ، وبدأت حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها حول العالم بشأن إصابة النجم البرتغالي " كريستيانو رونالدو " بالفيروس الخطير خاصة إنه كان بصحبة " روجانى " بصفة مستمرة خلال الأيام الماضية وتواجدا معا خلال مواجهة ليون الفرنسي فى منافسات ذهاب دور الـ 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.
وبدأت العديد من الصحف العالمية تشير إلى أن كريستيانو رونالدو يخضع إلى الحجر الصحى فى بلاده البرتغال فى الوقت الحالى للاطمئنان عليه من الإصابة بفيروس كورونا خاصة بعد تأكد إصابة زميله روجانى.
ويأمل ميسي فى نجاح السلطات الإسبانية فى التعامل بشكل قوى مع انتشار الفيروس والسيطرة عليه، وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن أن النجم الأرجنتيني يرفض السفر إلى بلاده والمشاركة مع المنتخب الأرجنتيني فى الوقت الحالى.
وظهرت إشاعة تفيد بإصابة محمد صلاح نجم مصر بفيروس كورونا بعد إصابة عدد من المشجعين فى ليفربول خلال مباراة أتلتيكو مدريد ، وهو الأمر الذى تم نفيه بشكل كامل من قبل فريق ليفربول.
ويعيش مجتمع الكرة فى العالم حالة كبيرة من الحزن نتيجة إيقافه النشاط الكروى شبه الكامل بسبب كورونا، وعدم إقامة أى مباريات فى الوقت الراهن وهو الأمر غير المعتاد بالنسبة لعشاق الساحرة المستديرة التى تمثل لهم أهمية كبيرة فى حياتهم اليومية، وتسبب كورونا بشكل مباشر فى العديد من الأزمات والأنباء غير السارة بالنسبة للمجتمع الرياضي العالمي.
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وشهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الشائعات بشأن مصير نجوم العالم فى الوقت الحالى ومدى إصابتهم بفيروس الكورونا.
وتسبب روجانى لاعب يوفنتوس الإيطالي فى حالة كبيرة من الذعر بعد إعلان إصابته بكورونا ، وبدأت حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها حول العالم بشأن إصابة النجم البرتغالي " كريستيانو رونالدو " بالفيروس الخطير خاصة إنه كان بصحبة " روجانى " بصفة مستمرة خلال الأيام الماضية وتواجدا معا خلال مواجهة ليون الفرنسي فى منافسات ذهاب دور الـ 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.
وبدأت العديد من الصحف العالمية تشير إلى أن كريستيانو رونالدو يخضع إلى الحجر الصحى فى بلاده البرتغال فى الوقت الحالى للاطمئنان عليه من الإصابة بفيروس كورونا خاصة بعد تأكد إصابة زميله روجانى.
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ويرفض رونالدو السفر إلى إيطاليا فى الوقت الحالى نتيجة تفشي الفيروس بشكل كبير فى الوقت الحالى وظهور العديد من الحالات يوما تلو الأخر، وربط النجم العالمى عودته مرة أخرى وانتظامه فى تدريبات فريقه بالسيطرة على الكورونا بشكل كامل وشفاء جميع الحالات.
ويعيش النجم الأرجنتيني الكبير ليونيل ميسي حالة من الرعب بسبب تفشي فيروس كورونا ، وأكدت الصحف أن ميسي يعيش فى عزلة رافضا الظهور فى أى مناسبة بسبب الفيروس.
ويأمل ميسي فى نجاح السلطات الإسبانية فى التعامل بشكل قوى مع انتشار الفيروس والسيطرة عليه، وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن أن النجم الأرجنتيني يرفض السفر إلى بلاده والمشاركة مع المنتخب الأرجنتيني فى الوقت الحالى.
وظهرت إشاعة تفيد بإصابة محمد صلاح نجم مصر بفيروس كورونا بعد إصابة عدد من المشجعين فى ليفربول خلال مباراة أتلتيكو مدريد ، وهو الأمر الذى تم نفيه بشكل كامل من قبل فريق ليفربول.