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فيديو جراف

فيديوجراف.. تفاصيل زيادة الأجور وعلاوات العاملين في الدولة بالأرقام

الأحد 15/مارس/2020 - 06:14 م
العلاوة الدورية
العلاوة الدورية
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إسلام عبد الهادي
كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بمجموعة من وزراء الحكومة على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن العلاوة الدورية  للعاملين بالدولة. 


واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي  أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط.


وأعلنت وزارة المالية اليوم الأحد، تفاصيل العلاوة الدورية والحوافز الممنوحة للعاملين بالدولة، وأوضح وزير المالية بالأرقام قيمة الحوافز الممنوحة للموظفين، والحد الأدني للعلاوة الدورية، إلى جانب موعد تطبيق الزيادة في المرتبات للعاملين بالدولة.


من خلال الفيديو جراف التالي، تعرف على التفاصيل الكاملة  بالأرقام حول الحوافز و العلاوة الدورية   للعاملين بالدولة وموعد تطبيق العلاوات.
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