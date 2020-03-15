أوسلو تنتفض.. النرويج تقرر طرد من لا يحملون تصاريح إقامة من البلاد لمواجهة كورونا

استغلت النرويج انتشار فيروس كورونا للتخلص ممن لايحملون إقامات، وفق ماذكرت وكالات أوروبية.

وقررت الحكومة النرويجية في جلستها اليوم الأحد، طرد جميع من لا يحملون تصريح إقامة من الأجانب في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما ذكرت يورونيوز.

وقالت الحكومة النرويجية: "تقرر طرد الأجانب المتواجدين في البلاد دون تصريح إقامة، لأسباب تتعلق بالسلامة العامة".

وقررت النرويج وفي وقت سابق، إغلاق الموانئ والمطارات جزئيا يوم الاثنين أمام استقبال الطائرات والسفن الأجنبية وفرضت الحجر الصحي لمدة 14 يوما على القادمين من الدول الأخرى.

وبحلول مساء السبت، تجاوز عدد المصابين في النرويج بفيروس كورونا الألف شخص، وتوفي بسببه 3 من كبار السن.