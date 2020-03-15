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أخبار العالم

رعب في أوروبا.. ألمانيا تغلق حدودها مع فرنسا والنمسا وسويسرا خوفا من كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 04:50 م
ألمانيا تغلق الحدود
ألمانيا تغلق الحدود مع فرنسا وسويسرا بسبب كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت ألمانيا غلق الحدود مع فرنسا والنمسا وسويسرا لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي يضرب الدول الأوروبية.

وقررت السلطات الألمانية إغلاق الحدود مع الدول المذكورة اعتبارا من الاثنين تحسبا لتفشي فيروس كورونا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وفي وقت سابق، قررت السلطات الألمانية إغلاق صالات السينما والملاعب وتعليق بعض الفعاليات، حيث طلبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلغاء كافة الأحداث "غير الضرورية".

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا وحدها 3 آلاف حالة إصابة، وفقا لتقديرات السلطات الصحية.

وبلغ  عدد وفيات كورونا حول العالم أكثر من 6 آلاف حالة، بعدما سجلت إسبانيا أكثر من 100 حالة وفاة اليوم الأحد.
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