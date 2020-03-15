عبد الغفار يطمئن على جاهزية الجامعات لتعليم الطلاب عن بعد.. صور

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا ظهر اليوم الأحد برؤساء الجامعات عبر الفيديو كونفرانس من مقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة للاطمئنان على جاهزية الجامعات لتطبيق "التعليم عن بُعد" عبر الفيديو كونفرانس، بعد صدور قرار تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وذلك على خلفية الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعدد من رؤساء الجامعات .





تابع الوزير عبر الفيديو كونفرانس الجامعات، والتي بدأت الدراسة فيها اليوم من خلال التعليم عن بُعد؛ لتمكين الطلاب من متابعة يومهم الدراسي. واطلع الدكتور عبد الغفار على مراحل التطبيق والإجراءات التي تم اتخاذها حفاظًا على استمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب بالانقطاع المؤقت عن الدراسة، إضافة إلى المهام التي تباشرها مكاتب الإشراف خلال مدة التعليق، من حيث متابعة العملية التعليمية، وآلية استقبال استفسارات أولياء الأمور، وكيفية التعامل معها.