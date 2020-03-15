كارثة.. الصرف الصحي يحذر بشدة من الاقتراب من البالوعات.. فيديو

قال حازم الشاعر، فني بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن قطع الكهرباء أثناء تساقط الأمطار يمثل عبء كبير على الشركة، حيث أنه الفيصل بين انقطاع الكهرباء وتوصيل المولدات لمحطات المياه والصرف الصحي تستلزم مجهود لإعادة الموقف لما كان عليه.

وتابع حازم الشاعر، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر قناة MBC MASR 2، أن هناك خطأ كارثي يقوم به أصحاب المحال التجارية بفتح بالوعات الصرف الصحي ودفع مياه الأمطار بها بالطين المتواجد بها للبالوعات، مشددًا على أن هناك غازات خانقة وسامة وغازات تساعد على الاشتعال تخرج من بالوعات الصرف الصحي حسب كثافة الهواء، وهناك بالوعات غويطة تصل إلى 11 مترًا عمق وأكثر، مستنكرًا الاستخدام السيئ للمياه ورش المياه بالشوارع، معقبًا: "والله أنا صورت واحد بيرش مياه في الشارع أثناء المطر".

وتابع فني بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن التخلص من مياه السيول يكون باستخدام سيارات السيول التي تستوعب كميات كبيرة من المياه بسرعة عالية وتقوم بتفريغها بشكل سريع، لسرعة استيعاب مياه السيول.

وتعرضت محافظات الجمهورية، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدأت منذ الخميس الماضي، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

ومن جانبها اتخذت المحافظات عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ، وتفعيل غرف العمليات والعمل على سرعة حل أي شكاوى قد تطرأ، بالتنسيق مع مجلس الوزراء، والجهات المعنية بالدولة.