بديل لمراكز التجميل.. ضعي العسل على البشرة وشاهدي النتيجة

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز الوصفات التى تفيد البشرة...

مكونات ماسك العسل

- ملعقة من عسل النحل

- نصف ملعقة من زيت الزيتون





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طريقة تحضير ماسك العسل

- قومى بخلط ملعقة من عسل النحل فى وعاء

- ثم قومى بأضافة نصف ملعقة من زيت الزيتون على العسل

- حتى يتشكل لدينا مزيج متماسك، ثم نفرده على البشرة

- واتركه لمدة نصف ساعة، ثم اغسلى بالماء البارد