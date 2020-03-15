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مرأة

بديل لمراكز التجميل.. ضعي العسل على البشرة وشاهدي النتيجة

الأحد 15/مارس/2020 - 08:00 م
فوائد العسل
فوائد العسل
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نهى هجرس
يعد العسل من أفضل المواد الغذائية، والتى تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية، كما يساعد على تقوية جهازك المناعى، ولكن فوائد العسل لا تقتصر عند تناولة فقط، فهو يعمل على نقاء البشرة ونعومتها بشكل غير متوقع.

ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز الوصفات التى تفيد البشرة...

ماسك العسل

مكونات ماسك العسل

- ملعقة من عسل النحل
- نصف ملعقة من زيت الزيتون

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طريقة تحضير ماسك العسل
- قومى بخلط ملعقة من عسل النحل فى وعاء 
- ثم قومى بأضافة نصف ملعقة من زيت الزيتون على العسل
- حتى يتشكل لدينا مزيج متماسك، ثم نفرده على البشرة 
- واتركه لمدة نصف ساعة، ثم اغسلى بالماء البارد
- ثم قومى بعد ذلك بوضع شريحة من الليمون على البشرة، وذلك لتقليل نسبة الدهون في البشرة.
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