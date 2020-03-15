هل تنتقل عدوى «كورونا» من الأم إلى الجنين أثناء الحمل؟.. تعرف جواب الأطباء

هل النساء الحوامل والأطفال أكثر عرضة لخطر فيروس كورونا سؤال يتداوله كثيرون في الوقت الحالي إثر تفشي الفيروس التاجي.

بحسب صحيفة " ديلي ميل"، في نهاية هذا الأسبوع ، اصبت أم وطفلها حديث الولادة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة، وأثار هذا الأمر بطبيعة الحال كثير من القلق بين النساء الحوامل وأمهات الأطفال الصغار.

وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء في المملكة المتحدة: "لا تبدو النساء الحوامل أكثر سوءًا إذا أصيبت بفيروس كورونا من عامة السكان".

ومع ذلك ، نظرًا لأن الفيروس جديد نسبيًا ، فلا يزال من غير الواضح بالضبط ما هو تأثيره على صحة المرأة الحامل.

ومن المتوقع أن تعاني الغالبية العظمى من النساء الحوامل فقط من أعراض خفيفة أو متوسطة تشبه أعراض البرد "الإنفلونزا".

بالنسبة للأجنة الذين لم يولدوا بعد، يقال أن الأطباء يبحثون ما إذا كان المولود الذي تم تشخيصه في نهاية الأسبوع أصيب بالفيروس قبل ولادته أو بعدها.





لكن في الوقت الحالي، يقول الأطباء إنه لا يوجد دليل على أن الفيروس يمكن أن ينتقل إلى الجنين النامي أثناء الحمل.. لذلك فمن غير المحتمل أنه إذا كان لديك الفيروس فإنه سيتسبب في حدوث تشوهات في طفلك.

وإذا تم تشخيص الحوامل بالفيروس التاجي، فسيظلون قادرين على الرضاعة الطبيعية، ولا يوجد دليل على أن الفيروس يمكن أن ينتقل من خلال حليب الثدي. ومع ذلك ، يجب تجنب السعال أثناء القيام بذلك، وغسل يديك قبل وبعد الرضاعة.