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أخبار العالم

جورجيا تغلق الحدود مع روسيا تحسبا من فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 06:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
أعلنت الحكومة الجورجية اليوم /الأحد/ عن إغلاق الحدود مع روسيا بشكل مؤقت ؛ اعتبارا من يوم غد الاثنين بسبب خطورة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وذكر بيان صادر عن المكتب الصحفي للحكومة الجورجية أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن المفوض الجورجي بالتواصل مع روسيا زوراب أباشيدزه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي جريجوري كاراسين لهذا الغرض ، حيث تمت مناقشة مسألة وقف حركة الركاب بين جورجيا وروسيا اعتبارا من يوم غد الاثنين..مشيرا إلى أن القرار لا يشمل مواطني روسيا وجورجيا الذين يعتزمون العودة إلى وطنهم.

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