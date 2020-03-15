شركة طيران الجزيرة الكويتية تضع أسطولها الجوي تحت تصرف الحكومة

في بادرة لافتة من شركة قطاع خاص، وضعت طيران الجزيرة الكويتية كامل أسطولها المكوّن من 14 طائرة تحت تصرّف الحكومة الكويتية لاستخدامها في أي مجال يمكّنها من خدمة الكويت وأهلها في عمليات عودة المواطنين إلى أرض الوطن ونقل البضائع والمواد والأدوات الطبية التي تحتاج لها البلاد في هذه الظروف.





ويأتي ذلك استمرارًا للمساندة التي طالما التزمت الشركة بتوفيرها في مثل هذه الأوقات الصعبة وغيرها من الأزمات من منطلق واجبها الوطني ودعمًا للجهود التي تقوم بها الحكومة.





وأعلنت الشركة أنها «تقوم حاليًا بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة بتشييد مرفق طبي متكامل ومتخصّص تابع لمبنى ركاب الجزيرة (T5) في مطار الكويت الدولي، وذلك للكشف عن جميع الركاب القادمين إلى الكويت وفحصهم لفيروس كورونا قبل دخولهم صالة القادمين في المبنى، حيث سيكون المرفق جاهزًا للعمل حال إعلان الحكومة استئناف حركة السفر في مطار الكويت الدولي».