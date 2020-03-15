AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شركة طيران الجزيرة الكويتية تضع أسطولها الجوي تحت تصرف الحكومة

الأحد 15/مارس/2020 - 05:39 م
طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
Advertisements
في بادرة لافتة من شركة قطاع خاص، وضعت طيران الجزيرة الكويتية كامل أسطولها المكوّن من 14 طائرة تحت تصرّف الحكومة الكويتية لاستخدامها في أي مجال يمكّنها من خدمة الكويت وأهلها في عمليات عودة المواطنين إلى أرض الوطن ونقل البضائع والمواد والأدوات الطبية التي تحتاج لها البلاد في هذه الظروف.

ويأتي ذلك استمرارًا للمساندة التي طالما التزمت الشركة بتوفيرها في مثل هذه الأوقات الصعبة وغيرها من الأزمات من منطلق واجبها الوطني ودعمًا للجهود التي تقوم بها الحكومة.

وأعلنت الشركة أنها «تقوم حاليًا بالتعاون مع الإدارة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة بتشييد مرفق طبي متكامل ومتخصّص تابع لمبنى ركاب الجزيرة (T5) في مطار الكويت الدولي، وذلك للكشف عن جميع الركاب القادمين إلى الكويت وفحصهم لفيروس كورونا قبل دخولهم صالة القادمين في المبنى، حيث سيكون المرفق جاهزًا للعمل حال إعلان الحكومة استئناف حركة السفر في مطار الكويت الدولي».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالكاميرات الحرارية .. الكويت تستعد لفيروس كورونا الجديد

الصحف الكويتية اليوم.. عودة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن.. السعودية تؤكد دعم جهود الحل العادل للقضية الفلسطينية.. وبيلوسي تمزق نسخة من خطاب ترامب حول حال الاتحاد

فيديوجراف.. أزمة كمامات في الكويت.. ومطاردات للصيدليات

وقف رحلات الطيران من مطار القاهرة إلى الكويت بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

تعرف على علاوات الموظفين المقرر منحها العام المالي المقبل.. مستند

أسعار سوزوكي suzuki من الوكيل بتحديث اليوم.. صور

نجم الأهلي يفتح النار على أحمد بلال بسبب أسد الزمالك.. فيديو

مفاجأة في تعاقد الأهلي مع السويسري رينيه فايلر

على الثلج.. شاهد أول إطلالة لـ ياسمين صبري بعد الخطوبة

فيديو وإنفوجراف.. إزاي تفرق بين فيروس كورونا والإنفلونزا العادية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة سيارة الشهامة .. سعر و مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

حادث تنمر على وافد مصري وأسرته يهز مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.. شاهد

هنا يسكن الهدوء بعيدا عن ضجيج كورونا.. صحراء السعودية الملاذ الآمن من الفيروس اللعين