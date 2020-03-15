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أخبار العالم

الحكومة تتجسس على المواطنين فى إيران بزعم الكشف عن مصابي كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 05:47 م
صدى البلد
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محمد علي

مع استمرار تفشي الفيروس التاجي المستجد في إحداث الخراب في إيران ، تفيد التقارير أن حكومة البلاد تستغل الوضع لصالحها، وفق لما ذكره موقع  نيوز بايت.

ونقل موقع VICE ، أن الحكومة أطلقت تطبيقًا تدعي أنه يوفر طريقة للكشف عن المصابين بفيروس كوفيد-19 ولكنه في الواقع  ليس إلا تطبيق يتجسس على عامة الناس.

ويسمى  التطبيق المدعوم من الحكومة الإيرانية، AC19 ، وهو أداة يمكن للجمهور استخدامها للتحقق مما إذا كانوا قد أصيبوا بالفيروس أم لا.

 في الواقع ، هذه مجرد خدعة ، حيث يفيد موقع  VICE أن التطبيق يعمل مثل أداة مراقبة.

وحلل خبير أمني التطبيق وادعى أنه يشبه تطبيقات اللياقة البدنية التي تُظهر حركتك الدقيقة من مكان إلى آخر.

وتوفي حتى الآن أكثر من 600 شخص من جراء تفشي كورونا في  إيران.

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