شاهد .. مصير أصغر مولود في العالم مصاب بفيروس كورونا

أفادت تقارير صحفية بأن المولود الجديد في لندن الذي أصبح أصغر ضحية لفيروس كورونا في العالم "تجاوز الخطر ويتعافى".





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم نقل والدة الطفل إلى المستشفى قبل أيام بسبب الاشتباه في إصابتها بالالتهاب الرئوي، ولكن لم تعرف نتيجة إيجابية إصابتها بفيروس كورونا إلا بعد الولادة.





وأوضحت الصحيفة البريطانية، أنه تم علاج الأم والمولود في مستشفيات منفصلة، حيث نقل الرضيع في مستشفى بشمال ميدلسكس والأم في مستشفى متخصص بالعدوى.





وقالت الصحيفة إن المولود "تجاوز مرحلة الخطر" ويتعافى بشكل جيد.





ويعتقد أن الطفل أصيب بعد الولادة من السعال أو العطس وتم إجراء اختبار له خلال دقائق من وصوله.