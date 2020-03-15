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رياضة

حقيقة تحويل رونالدو فنادقه لمستشفيات حجر صحي.. «ماركا تقع في الفخ»

الأحد 15/مارس/2020 - 05:54 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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عمرو ابوبكر
قررت جريدة ماركا الإسبانية حذف خبر تحويل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي فنادقه إلى أماكن عزل لمصابي كورونا.

وكانت ماركا أعلنت أمس أن رونالدو خطط لتحويل سلسلة الفنادق التي يمتلكها في البرتغال إلى مستشفيات لعلاج الأشخاص المصابة بالفيروس وسيتم علاجهم مجانا.

وأفاد التقرير بأن النجم البرتغالي أيضا سيدفع للأطباء والموظفين الطبيين لعلاج المرضى المصابين.

ولكن ماركا حذفت الخبر، وسط نفي من أكثر من تقرير أوروبي لقيام رونالدو بتلك الخطوة.

وحتى الآن لم تتأثر البرتغال بفيروس كورونا مثل البلدان الأخرى، إذ لم يتعدى عدد المصابين 78 حتى أمس السبت.

وكان فيروس كورونا تسبب في توقف العديد من الدوريات الأوروبية والعربية، وكانت إيطاليا المحترف بها رونالدو في نادي يوفنتوس هي الأكثر تعرضًا بين الدول الأوروبية لتفشي الفيروس.
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