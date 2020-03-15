حقيقة تحويل رونالدو فنادقه لمستشفيات حجر صحي.. «ماركا تقع في الفخ»

قررت جريدة ماركا الإسبانية حذف خبر تحويل كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي فنادقه إلى أماكن عزل لمصابي كورونا.





وكانت ماركا أعلنت أمس أن رونالدو خطط لتحويل سلسلة الفنادق التي يمتلكها في البرتغال إلى مستشفيات لعلاج الأشخاص المصابة بالفيروس وسيتم علاجهم مجانا.





وأفاد التقرير بأن النجم البرتغالي أيضا سيدفع للأطباء والموظفين الطبيين لعلاج المرضى المصابين.





ولكن ماركا حذفت الخبر، وسط نفي من أكثر من تقرير أوروبي لقيام رونالدو بتلك الخطوة.





وحتى الآن لم تتأثر البرتغال بفيروس كورونا مثل البلدان الأخرى، إذ لم يتعدى عدد المصابين 78 حتى أمس السبت.



