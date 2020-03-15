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رياضة

أول قرار من الإسماعيلي عقب تأجيل مباراته أمام الرجاء في البطولة العربية

الأحد 15/مارس/2020 - 06:00 م
الاسماعيلي
الاسماعيلي
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عمرو ابوبكر
قرر الاتحاد العربي تأجيل مباراة الإسماعيلي والرجاء، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وتقرر مغادرة بعثة فريق الكرة بالإسماعيلي، من المغرب في تمام الواحدة من صباح غدٍ، الإثنين، عبر الخطوط الجوية لمصر للطيران تمهيدًا للعودة إلى القاهرة.

وجاء ذلك القرار بسبب تأجيل المباراة التي كان من المقرر أن يخوضها الدراويش أمام الرجاء في إياب الدور نصف النهائي من كأس محمد السادس للأندية.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة الوصول لمطار القاهرة الدولي ما يزيد على خمس ساعات.

يذكر أن الإسماعيلي فاز في مباراة الذهاب أمام الرجاء بهدف وحيد دون رد، في ذهاب البطولة العربية.
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