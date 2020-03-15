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أخبار العالم

عاجل.. الإمارات تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. 

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "تم رصد 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا و كانوا جميعهم في الحجر الصحي وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.".

وأضافت: "الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من جنوب أفريقيا، أستراليا، الصين، الفلبين، لبنان، بريطانيا، إيطاليا، إيران، الإمارات وثلاثة أشخاص من الهند ..وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة و جرى رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر".

وتابعت: "وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 98 حالة، ومستمرون في التعاون مع مع كافة الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بعدة إجراءات احترازية منها إجراءات الكشف الحراري والفحوصات في منافذ الدولة، وعزل المصابين أو من يشتبه به عن أفراد المجتمع في غرف العزل الصحي التي تم تجهيزها وفق أعلى المعايير المعتمدة حسب إجراءات منظمة الصحة العالمية، وتتوفر بها جميع الاشتراطات الصحية والوقائية ويتم فيها اتباع جميع مبادئ التطهير والتعقيم المستمر لمكافحة العدوى".

وعززت دولة الإمارات إجراءاتها الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية ضد فيروس كورونا المستجد لمنع الفيروس من الانتشار في الدولة، إذ علّقت جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارًا من يوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، إلى جانب الإيقاف المؤقت لإصدار كل التأشيرات باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.

كما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارًا من 17 مارس 2020، وحتى إشعار آخر، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في الدولة.
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