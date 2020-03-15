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فن

آية علوش تطلق كليبها الأول "مفيهاش كسوف"

الأحد 15/مارس/2020 - 06:14 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
أعلنت المطربة الشابة آية علوش عن إطلاق كليبها الأول "مفيهاش كسوف"، خلال الساعات القليلة المقبلة.


أغنية مفيهاش كسوف من كلمات محمدنجيب خميس، ألحان أحمد جويلى، توزيع مينا وفيق، وعازف الكمان إسلام التوني، تصوير إخراج محمد عبد الفتاح.

وتعتبر أغنية مفيهاش كسوف للمطربة آية علوش من الأغاني الدرامية، تدور قصتها حول إحساس الفتور والملل في العلاقات العاطفية نتيجة قلة الاهتمام.

وتجدر الإشارة إلى أن الفنانة آية علوش من المطربات الشابات في الوسط الغنائي، وخريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتليفزيون، وشاركت في العديد من الحفلات الشبابية، أبرزها في ساقية الصاوي والأوبرا بعد دراسة الغناء ببيت الغناء العربي والالتحاق بنقابة المهن الموسيقية.

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