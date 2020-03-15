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منوعات

هل ينقل متوفى فيروس كورونا المرض إلى المشيعين؟ .. أستاذ مناعة يجيب

الأحد 15/مارس/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشف الدكتور عبد الهادى مصباح أستاذ المناعة والتحاليل الطبية، أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل من المتوفى إلى الشخص السليم خاصة المشيعين والقائمين على مراسم الدفن والجنازة.


وأوضح استاذ المناعة في تصريح موقع لـ "صدى البلد" ، أن فيروس كورونا فيروس تنفسي ينتقل عن طريق التنفس والرذاذ والسعال، مشيرًا إلى أنه يمكن أن ينقل الفيروس الوبائي من المتوفى المصاب إلى الشخص السليم عن طريق السوائل الرئوية و المعوية وهي أشياء قد تؤدي إلى العدوى بالفيروس .


ونصح الدكتور عبد الهادي، المغسلين والقائمين على دفن المريض المتوفى بارتداء القفازات الطبية و الكمامات الطبية حتى لا يصابون بفيروس كورونا خلال تغسل ودفن المريض، لافتًا إلى أن على أسرة المتوفى توخي الحذر وعدم ملامسة المتوفى وارتداء الكمامات وغسل اليد جيدًا لتجنب خطر الاصابة.


وأضاف أستاذ المناعة، إنه على القائمين بتغسيل المتوفي المصاب وتطهير المكان وتعقيمه بعد القيام بتغسل المتوفي حتى لا تنتشر العدوى بين القائمين على هذا العامل.


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