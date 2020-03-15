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رياضة

الشباب والرياضة تمنح إجازة للسيدات العاملات في الوزارة.. تفاصيل

الأحد 15/مارس/2020 - 06:15 م
أشرف صبحى
أشرف صبحى
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ريهام بكير
قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال الاجتماع الذى عقده اليوم، مع جميع قيادات ومسئولي وزارة الشباب والرياضة، إعطاء فرصة لجميع السيدات العاملات بوزارة الشباب والرياضة والجهات التابعة لها بإجازة خلال الأسبوعين المخاطبين بقرارات وقف الدراسة والأنشطة الرياضية، أخذا بعين الاعتبار كافة الإجراءات القانونية والإدارية.


يأتي قرار صبحي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تأجيل الدراسة لمدة أسبوعين وقرارات مجلس الوزراء في ذات الشأن فضلًا عن توقف جميع الأنشطة الشبابية والرياضية خلال نفس الفترة ضمن جهود الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وفي ضوء حرص الوزارة المتماشية مع سياسة الدولة والحكومة المصرية لتوفير الرعاية المتكاملة للأطفال والأسر المصرية خلال الفترة الراهنة. 


كما تضمن اجتماع الوزير دراسة استمرار وتكثيف كافة التدابير والإجراءات الاحترازية في كافة المنشآت الشبابية والرياضة لمواجهة انتشار الفيروس.
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