والدة أصالة تضعها في موقف محرج مع هيفاء وهبي عبر بث مباشر .. فيديو

ظهرت الفنانة أصالة في بث مباشر بشكل عفوى برفقة أطفالها، ولكن ظهور والدتها سبب لها الشعور بالحرج قبل أن تنهى البث سريعا.
وظهرت والدة الفنانة السورية أصالة في البث عن طريق الخطأ لتتحدث بعفوية وتقول أن النساء اللواتي يتم احتجازهن في الحجر الصحي يخرجن حوامل، لتلفت أصالة نظرها إلى أنها في بث مباشر إلا أن الأخيرة يبدو أنها لم تنتبه لكلامها.
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وتابعت والدة أصالة قراءة الأخبار وكانت على وشك التحدث عن أمر يخص الفنانة هيفاء وهبي ولكن أصالة في هذه اللحظة أدركت أن الأمر يمكن أن يخرج عن السيطرة، فحرصت أن تنهى البث سريعا من أجل انقاذ الموقف.
ام اصالة نصري تظهر بالغلط على بث لايف إنستقرام :— هيئة المشاهير (@almobark_) March 13, 2020
شوفوا النسوان ئال بعد الحجر الصحي طلعوا حبالا -حوامل- 😂
by: @q1q555 pic.twitter.com/fiLxbyIlkd