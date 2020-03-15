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فن

والدة أصالة تضعها في موقف محرج مع هيفاء وهبي عبر بث مباشر .. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 06:21 م
أصالة
أصالة
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نبيل العدوى
ظهرت الفنانة أصالة في بث مباشر بشكل عفوى برفقة أطفالها، ولكن ظهور والدتها سبب لها الشعور بالحرج قبل أن تنهى البث سريعا.

وظهرت والدة الفنانة السورية أصالة في البث عن طريق الخطأ لتتحدث بعفوية وتقول أن النساء اللواتي يتم احتجازهن في الحجر الصحي يخرجن حوامل، لتلفت أصالة نظرها إلى أنها في بث مباشر إلا أن الأخيرة يبدو أنها لم تنتبه لكلامها.

وتابعت والدة أصالة قراءة الأخبار وكانت على وشك التحدث عن أمر يخص الفنانة هيفاء وهبي ولكن أصالة في هذه اللحظة أدركت أن الأمر يمكن أن يخرج عن السيطرة، فحرصت أن تنهى البث سريعا من أجل انقاذ الموقف.

وحرصت المطربة السورية أصالة نصرى، على تهئنة الفنان رامى صبرى، حيث أعادت تغريدة رامى صبرى الذى أعلن فيها عن عيد ميلاده، وصحبتها بتعليق: "كلّ سنة وراموتى الغالى بخير ونجاح، والله يحفظك لعيلتك الكبيرة والصغيرة".

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