والدة أصالة تضعها في موقف محرج مع هيفاء وهبي عبر بث مباشر .. فيديو

وحرصت المطربة السورية أصالة نصرى، على تهئنة الفنان رامى صبرى، حيث أ

عادت تغريدة رامى صبرى الذى أعلن فيها عن عيد ميلاده، وصحبتها بتعليق: "كلّ سنة وراموتى الغالى بخير ونجاح، والله يحفظك لعيلتك الكبيرة والصغيرة".