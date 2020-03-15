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منوعات

مساء بسبب فيروس كورونا.. شركة نايك تغلق متاجرها في أوروبا

الأحد 15/مارس/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قالت شركة نايك الرياضية العملاقة للملابس الرياضية اليوم الأحد إنها ستغلق جميع متاجرها في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى للحد من انتشار فيروس كورونا.


وبحسب ما ورد بصحيفة " ديلي ميل"، أوضحت  الشركة في بيانها إن متاجر نايك في كندا وأوروبا الغربية وأستراليا ونيوزيلندا ستغلق في الفترة من 16 إلى 27 مارس.


ومع ذلك ، فإن المتاجر المملوكة لشركة نايكي  في كوريا الجنوبية واليابان ومعظم الصين والعديد من البلدان الأخرى مفتوحة حاليًا وستواصل عملياتها العادية.


في وقت سابق من هذا الشهر، أغلقت نايكي مؤقتًا مقرها الأوروبي في هولندا بعد إصابة موظف بفيروس كورونا.

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