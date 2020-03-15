أحمد سلام يكتب: بوتين عازف بارع

اختيار العنوان الصحفي من أصعب ما يكون ان كان الحديث عن شخصية استثنائية يصعب وضعها في قالب ثابت وهذا ما ينطبق علي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد رجعت للأرشيف المصور الذي خصصته لنشاطات هذا الرجل ذي الألف وجه لأتوقف عند صورة له وهو يعزف علي البيانو وقد كان أيضا بارعا في العزف بمثل براعته في فجر عمله في جهاز المخابرات السوفييتي قبل انهيار الإتحاد السوفييتي القديم وهو ما جعله يستمر بعد انهياره فإذا به يتصدر المشهد السياسي رئيسا للوزراء في روسيا عام1999 ثم رئيسا للجمهورية قبل تخلي الرئيس الروسي بوريس يلتسين عن الحكم في صفقة جعلته يفارق دون مساءلة ليصعد بوتين إلي قمة المشهد سريعا ويحقق ما يشبه المعجزة بجعل روسيا وريث الاتحاد السوفييتي القديم دولة قوية ذات صوت مسموع في المشهد السياسي الدولي وقد أجاد قراءة التاريخ والأرض معا والمحصلة استمراره في الحكم لنحو واحد وعشرين عامًا دون أن يسعي لتغيير الدستور الروسي حيث تبادل موقعه مع رئيس وزرائه ميدييف لفترة واحدة وخلال فترة حكمه لم تشهد روسيا أية مخاطر بل استقرار في كل شيء بالتزامن مع قوة تليق بدولة صارت بجهود بوتين عظمي في كل شيء .









كل ما سلف من حيثيات إقرار البرلمان الروسي مؤخرًا تعديلا يسمح للرئيس بوتين في البقاء في الحكم لما بعد عام2024 وهو نفسه قد طالب باستمراره في الحكم مدي الحياة وهو ما قوبل بتمرير الأمر دون أي امتعاض ولم يخرج روسي ليجاهر بأن الأمر استبداد وذاك يستوجب التأمل .!









بوتين اذًا استثناء طالما كان سببا في بعث الروح لدولة كانت علي شبح الإنهيار كشأن الإتحاد السوفييتي القديم الذي دمرته الشيوعية التي جعلت إطار حكم الدولة كارثيا يحكم بالحديد والنار وكان انهيار الدولة جراء إخفاق النهج الشيوعي بما انعكس علي الاقتصاد. المحصلة شعب يعيش تحت خط الفقر في ظل مقدرات تمنحه الثراء اذا ما أجيد توظيفها بأسلوب يغاير النظام الشمولي الذي دمر الاتحاد السوفييتي ودول الكتلة الشرقية التي ارتبطت به سياسيا واقتصاديا وهي المجر وبلغاريا وتشيكوسلوفاكيا وألمانيا الشرقية التي انضمت إلى المانيا الغربية توقيا للفقر والجوع ! .









بوتين اذًا عازف بارع في السياسة وقد طور اسلوب الحكم من ثبات خامل إلي مزج بين سياسة المصالح والدعم الثابت طالما يحقق التوازن المطلوب بما يجعل روسيا صاحبة قرار في مناطق تواجدها التاريخية وأقصد سوريا التي وجدت دعما روسيا حافظ علي دولة بشار الأسد بالتزامن مع توازن في العلاقات التركية الروسية رغم العداء السوري التركي وهنا كانت سياسة بوتين التي جمعت بين النقيضين دون أن تشكو سوريا أو تركيا التي تعرض رئيسها لمشهد مذل من بوتين عندما تركه دقائق ينتظر قبل لقائه في الكرملين وأيضا لزم أردوغان الصمت رغم ما فعله بوتين .









بوتين يعزف ببراعة في السياسة ويظهر بألف وجه تراه في رحلة صيد في الجبال .تراه يزاول رياضة التايكوندو ..تراه يزاول رياضة الهوكي ..تراه يسبح في النهر .تراه في مناورة عسكرية رغم خلفيته غير العسكرية وهو يحمل ليسانس حقوق ..تراه يعزف علي البيانو.









بوتين اذًا امبراطور دون مسمي رسمي وقد دشن نهجا استثنائيا في الحكم جعله يستمر رئيسا مدي الحياة بناء على طلبه وهو ما استجاب له البرلمان الروسي وأقره الشعب بالصمت .نموذج بوتين من النادر تكراره لأن الأمر يتعلق بالقبول والاثر وهنا يختفي الضجر .!







