AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حاربي الفيروس .. نصائح لحماية أطفالك من كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 09:30 م
نصائح لحماية أطفالك
نصائح لحماية أطفالك من كورونا
Advertisements
رناد محسن
يوصي الباحثون والأطباء الناس منذ بداية تفشي فيرس كورونا، بكيفية حماية أنفسهم من المرض وكيفية الابتعاد عن المرضى، لكن الآباء قلقون بشأن أطفالهم لأن الفيروس ينتشر بسهولة من شخص مصاب إلى آخر، ولا يزال خبراء الصحة يتعلمون ما إذا كان كورونا "COVID-19" يمكن أن ينتشر إلى الأطفال أم لا، حيث يقال أن الفيروس يسبب أعراضًا خفيفة لدى الأطفال مقارنةً بكبار السن ويمكنهم بسهولة الحصول على المرض من أحد أفراد الأسرة المصابين وهذا وفقًا لدراسة نشرت في "Nature Medicine".

حتى 20 فبراير 2020، تم فحص مجموعة من الأطفال بلغ عددهم 745 طفلًا في الصين إما كانوا على اتصال وثيق مع مرضى تم تشخيصهم أو كان لديهم أفراد من الأسرة أصيبوا بـ فيروس كورونا، وثبُت أن عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين شهرين إلى 15 سنة إيجابيون للفيروس، وجدير بالذكر أنهم قد عانوا من أعراض مثل السعال، والتهاب الحلق، واحتقان الأنف، والإسهال.

وبشكل عام فإن حالات الإصابة بـ فيروس كورونا نادرة نسبيًا وخفيفة عند الأطفال.

وإليك بعض النصائح المقدمة من موقع "بولد سكاي" عن كيفية حماية أطفالك من فيروس كورونا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)
•علم أطفالك أن يغسلوا أيديهم بالصابون والماء.
•تأكد من أن أطفالك ليسوا على مقربة من شخص مريض يسعل أو يعطس.
•نظف وعقم الأسطح أو الألعاب يوميًا في منزلك. 
•قص أظافر طفلك لأنها تخفي بقع الفيروسات. 
•علم أطفالك تجنب لمس وجوههم. 
•تجنب السفر مع أطفالك إلى مناطق شديدة العدوى. 
•علم أطفالك السعال والعطس في منديل وليس في أيديهم.
•تأكد من حصول أطفالك على الكثير من النوم.
• تحدث إلى أطفالك عن الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا.
• حاول طمأنة أطفالك بأن الباحثين والأطباء يتخذون خطوات فعالة للحفاظ على سلامة الجميع. 
•علم أطفالك عادات النظافة الأساسية لمنع خطر العدوى. 
•ابقِ أطفالك بعيدًا عن مشاهدة الصور المخيفة على التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي.
• تأكد من تصحيح أي معلومات خاطئة أو شائعات يسمعها أطفالك

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفع درجة الاستعداد في سيناء لمواجهة فيروس كورونا

فيروس كورونا بين الوقاية والعلاج في ندوة بـ علوم المنوفية

بعد ذعر الأمهات.. حقيقة انتشار كورونا في حمام السباحة

بتركب مترو.. 7 نصائح عشان تحمي نفسك من كورونا

المدارس أرض خصبة لانتقال الفيروس.. معلومات جديدة عن إصابة الأطفال بـ كورونا

ترشيحاتنا

سكان الرحاب ومدينتي: مدن هشام طلعت مصطفى تتحدى التنين الأوروبي

الباز: الخبراء يحذرون من الدخول فى مسار تفاوضي آخر بشأن سد النهضة

نجم الأهلي يفتح النار على أحمد بلال بسبب أسد الزمالك.. فيديو

بالجدول.. تعرف على نسبة زيادتك في العلاوة الدورية دون حد أقصى

القبض على قاض وعدد من الضباط في السعودية بتهم فساد

اتحاد الكرة يحسم مصير تتويج الأهلي بلقب الدوري حال إلغائه

AdvertisementS

أمطار جديدة الثلاثاء والأربعاء.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة القادمة

سكان الرحاب ومدينتي: مدن هشام طلعت مصطفى تتحدى التنين الأوروبي

هروب مصاب بـ كورونا من المستشفى والأمن يلاحقه في الأردن

سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور

الكويت تدرس ترحيل المقيمين على أرضها.. والعقيل تحسم الأمر | تفاعلي

على مسئولية مجدي عبدالغني.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهما

بالجدول.. تعرف على نسبة زيادتك في العلاوة الدورية دون حد أقصى

حادث تنمر على وافد مصري وأسرته يهز مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.. شاهد

حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات.. الحكومة توضح

فيديو وصور.. كيف نجحت مخرات السيول بـ مدينتى فى ترويض "التنين الأوروبى"

بعد صورها شبه العارية.. ممثلة تركية تثير الذعر بسبب فيروس كورونا

أخبار الرياضة .. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل .. مفاجأة في عقد فايلر.. وقرار مفاجئ من رئيس كاف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف علي الأجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار.. صور

من فيينا.. حقيقة العلاقة بين دواء شهير وانتشار كورونا.. صورة

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيض اسكتلندي وقهوة باللوز