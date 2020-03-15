حاربي الفيروس .. نصائح لحماية أطفالك من كورونا

يوصي الباحثون والأطباء الناس منذ بداية تفشي فيرس كورونا ، بكيفية حماية أنفسهم من المرض وكيفية الابتعاد عن المرضى، لكن الآباء قلقون بشأن أطفالهم لأن الفيروس ينتشر بسهولة من شخص مصاب إلى آخر، ولا يزال خبراء الصحة يتعلمون ما إذا كان كورونا "COVID-19" يمكن أن ينتشر إلى الأطفال أم لا، حيث يقال أن الفيروس يسبب أعراضًا خفيفة لدى الأطفال مقارنةً بكبار السن ويمكنهم بسهولة الحصول على المرض من أحد أفراد الأسرة المصابين وهذا وفقًا لدراسة نشرت في "Nature Medicine".





حتى 20 فبراير 2020، تم فحص مجموعة من الأطفال بلغ عددهم 745 طفلًا في الصين إما كانوا على اتصال وثيق مع مرضى تم تشخيصهم أو كان لديهم أفراد من الأسرة أصيبوا بـ فيروس كورونا ، وثبُت أن عشرة أطفال تتراوح أعمارهم بين شهرين إلى 15 سنة إيجابيون للفيروس، وجدير بالذكر أنهم قد عانوا من أعراض مثل السعال، والتهاب الحلق، واحتقان الأنف، والإسهال.





وبشكل عام فإن حالات الإصابة بـ فيروس كورونا نادرة نسبيًا وخفيفة عند الأطفال.





وإليك بعض النصائح المقدمة من موقع "بولد سكاي" عن كيفية حماية أطفالك من فيروس كورونا، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)

•علم أطفالك أن يغسلوا أيديهم بالصابون والماء.

•تأكد من أن أطفالك ليسوا على مقربة من شخص مريض يسعل أو يعطس.

•نظف وعقم الأسطح أو الألعاب يوميًا في منزلك.

•قص أظافر طفلك لأنها تخفي بقع الفيروسات.

•علم أطفالك تجنب لمس وجوههم.

•تجنب السفر مع أطفالك إلى مناطق شديدة العدوى.

•علم أطفالك السعال والعطس في منديل وليس في أيديهم.

•تأكد من حصول أطفالك على الكثير من النوم.

• تحدث إلى أطفالك عن الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا.

• حاول طمأنة أطفالك بأن الباحثين والأطباء يتخذون خطوات فعالة للحفاظ على سلامة الجميع.

•علم أطفالك عادات النظافة الأساسية لمنع خطر العدوى.

•ابقِ أطفالك بعيدًا عن مشاهدة الصور المخيفة على التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي.

• تأكد من تصحيح أي معلومات خاطئة أو شائعات يسمعها أطفالك



