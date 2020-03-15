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زيارة مفاجئة لمستشفى أسوان الجامعي.. المحافظ يبدي استياءه من مستوى الخدمات الطبية والنظافة.. ويوجه بإجراءات عاجلة لتحسين مستوى الخدمة الصحية

الأحد 15/مارس/2020 - 07:31 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح

- محافظ أسوان يزور مستشفى أسوان الجامعى

اللواء أشرف عطية يبدي استياءه من مستوى الخدمة الطبية والنظافة

إجراءات عاجلة لتحسين مستوى الخدمة الطبية

فتح مستشفى التأمين الصحى بأسوان لاستقبال جميع الحالات اعتبارًا من غد


رصد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال زيارته المفاجئة لمستشفى أسوان الجامعى عددا من أوجه القصور داخلها ومن أبرزها سوء منظومة العمل العامة داخل أقسام المستشفى وعدم الاهتمام بمستوى النظافة وعدم التنظيم الجيد والتزاحم ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلًا عن مشكلة عدم توفيق أوضاع العمالة اليومية من ممرضين وإداريين.


وتفقد المحافظ خلال زيارته أقسام الاستقبال والطوارئ والأطفال والجراحة العامة، إضافة إلى الصيدلية ليبدى استياءه من مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وخاصة بعد شكوى المواطنين له من سوء حالة المستشفى والمعاملة.


كما استمع اللواء أشرف عطية لشكاوى المرافقين للمرضى من عدم تطبيق إجراءات التعقيم ومكافحة العدوى والنظافة العامة .


وعقب زيارته للمستشفى استدعى المحافظ الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة والذى كلفه باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مستوى الخدمة الطبية بمختلف المواقع الصحية داخل مركز ومدينة أسوان ليشعر بها المواطنين بشكل ملموس خلال أسبوعين منها فتح قسم للأطفال بمستشفى الصدر لزيادة القدرة الاستيعابية لتلبية الاحتياجات الجماهيرية فى هذا الاتجاه.


ووجه محافظ أسوان بفتح مستشفى التأمين الصحى لاستقبال جميع الحالات اعتبارًا من غد الإثنين دون التقيد بأى إجراءات روتينية، وخاصة أنه يضم 157 سريرا والعديد من الإمكانيات والأقسام التى تساهم فى تقديم خدمة علاجية متميزة .


وفى نفس السياق قرر أشرف عطية عقد إجتماع المجلس الإقليمى للصحة برئاسته وعضوية مديرى الإدارات الصحية والمستشفيات ، وحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان من أجل المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية والوقوف على مستوى الأداء الطبى والعلاجى ومناقشة الشكاوى المتكررة فى بعض الوحدات الصحية والمستشفيات ، بجانب وضع رؤى وأفكار جديدة لتقديم خدمة طبية متكاملة ذات جودة عالية للمواطن الأسوانى.


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زيارة مفاجئة لمستشفى أسوان الجامعي.. المحافظ يبدي استياءه من مستوى الخدمات الطبية والنظافة.. ويوجه بإجراءات عاجلة لتحسين مستوى الخدمة الصحية
زيارة مفاجئة لمستشفى أسوان الجامعي.. المحافظ يبدي استياءه من مستوى الخدمات الطبية والنظافة.. ويوجه بإجراءات عاجلة لتحسين مستوى الخدمة الصحية
زيارة مفاجئة لمستشفى أسوان الجامعي.. المحافظ يبدي استياءه من مستوى الخدمات الطبية والنظافة.. ويوجه بإجراءات عاجلة لتحسين مستوى الخدمة الصحية
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