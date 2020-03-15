اليمن: مقتل 6 عناصر حوثية في التحيتا وأسر قيادي في حيس

أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الأحد، أسر قيادي تابع لمليشيات الحوثي بمدينة حيس، كما قتل 6 من عناصر الحوثيين خلال هجوم شنته المليشيات على مواقع القوات المشتركة في (التحيتا) جنوب الحديدة.





وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، أنه تم أسر قيادي تابع لمليشيات الحوثي بعد صد محاولة تسلل عناصر حوثية في قرية بيت مغاري شمال غرب مدينة حيس.





على جانب آخر، قال مصدر ميداني في القوات المشتركة، إن 6 من عناصر المليشيات الحوثية قُتلوا خلال هجوم شنته المليشيات على مواقع القوات المشتركة.





وأوضح أن القوات المشتركة أجبرت المليشيات على التراجع والفرار مخلفة وراءها خسائر فادحة في العتاد والأرواح بعد معارك عنيفة.





وتواصل ميليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية والتصعيد العسكري واستهداف التجمعات السكانية في مديريات الحديدة.