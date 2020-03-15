عبدالتواب: نادي القضاة يثمن جهود وزير العدل مع رؤساء الهيئات القضائية لتأجيل نظر القضايا أسبوعين

أكد المستشار حمدي معوض عبد التواب؛ عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر؛ أن مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، يثمن التنسيق الذي قام به المستشار عمر مروان وزير العدل، مع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي؛ ورئيس مجلس الدولة والمستشار النائب العام والقضاة رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، لإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية نحو تأجيل كافة الدعاوي المنظورة أمام المحاكم بأنواعها خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل دون حضور أطراف التداعي وعدم شطب أي دعوي مع استمرار العمل الإداري بالمحاكم لتلبية الطلبات خلال مواعيدها المقررة قانونا.





وأضاف عبد التواب؛ أن هذه الجهود تؤكد حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين؛ خصوصا وأن المحاكم بأنواعها تتواجد بها أعداد كبيرة من المواطنين على مستوي الجمهورية.​





كما ثمن عبد التواب، توجيهات وزير العدل، بإصدار توجيهاته، إلى رؤساء المحاكم الابتدائية، لمخاطبة مديريات الصحة بجميع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير مقارات المحاكم، واستراحات القضاة، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.





وكان المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة القضاء أصدر قرارا بتأجيل جلسات محكمة النقض لمدة اسبوعين ابتداءً من الغد تماشيًا مع توجيهات الدولة والقيادة السياسية.





يأتي ذلك بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.



