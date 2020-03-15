إقبال متوسط على انتخابات المحامين في شمال سيناء

كما يتنافس 162 مرشحا علي مجلس النقابة، وذلك لاختيار 25 مرشحا منهم، كما يتنافس 16مرشحا بالادارات القانونية للقطاع العام ، حيث يتم اختيار 3 من بينهم.وقال المستشار محمد عبد الحافظ، رئيس اللجنة العامه للانتخابات بشمال سيناء، إن الانتخابات تجري في اللجنة الفرعية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد،حيث يوجد بها 3 صناديق اقتراع أحدهم لانتخاب النقيب العام، والثاني لانتخاب أعضاء النقابة، والثالث لانتخاب مرشحي الادارات القانونية للقطاع العام.وأضاف أنه يسمح للمحامي المدرج اسمه بكشوف الناخبين ويشترط حضوره شخصيا للإدلاء بصوته بكارنيه النقابة، او بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن.والمرشحون لمجلس النقابة من شمال سيناء كلًا من راشد الجندي وسميره الهرش، وهما ضمن المرشحين عن محكمة استئناف الإسماعيليه.اقرا ايضا: