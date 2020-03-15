إقبال متوسط على انتخابات المحامين في شمال سيناء

شهد مقر نقابة المحامين بشمال سيناء انتخابات هادئة لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة بالقاهرة، تحت اشراف قضائى كامل،.
وقال ممدوح العيادي نقيب المحامين بشمال سيناء ، إن من لهم حق التصويت 433 محاميا ومحامية ، حيث تجرى الانتخابات فى مقر النقابة الفرعية للمحامين بمدينة العريش على منصب النقيب العام والتي يتنافس عليها 18 مرشحا، لاختيار النقيب .
وقال ممدوح العيادي نقيب المحامين بشمال سيناء ، إن من لهم حق التصويت 433 محاميا ومحامية ، حيث تجرى الانتخابات فى مقر النقابة الفرعية للمحامين بمدينة العريش على منصب النقيب العام والتي يتنافس عليها 18 مرشحا، لاختيار النقيب .
كما يتنافس 162 مرشحا علي مجلس النقابة، وذلك لاختيار 25 مرشحا منهم، كما يتنافس 16مرشحا بالادارات القانونية للقطاع العام ، حيث يتم اختيار 3 من بينهم.
وقال المستشار محمد عبد الحافظ، رئيس اللجنة العامه للانتخابات بشمال سيناء، إن الانتخابات تجري في اللجنة الفرعية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد،حيث يوجد بها 3 صناديق اقتراع أحدهم لانتخاب النقيب العام، والثاني لانتخاب أعضاء النقابة، والثالث لانتخاب مرشحي الادارات القانونية للقطاع العام.
وأضاف أنه يسمح للمحامي المدرج اسمه بكشوف الناخبين ويشترط حضوره شخصيا للإدلاء بصوته بكارنيه النقابة، او بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن.
والمرشحون لمجلس النقابة من شمال سيناء كلًا من راشد الجندي وسميره الهرش، وهما ضمن المرشحين عن محكمة استئناف الإسماعيليه.
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وقال المستشار محمد عبد الحافظ، رئيس اللجنة العامه للانتخابات بشمال سيناء، إن الانتخابات تجري في اللجنة الفرعية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد،حيث يوجد بها 3 صناديق اقتراع أحدهم لانتخاب النقيب العام، والثاني لانتخاب أعضاء النقابة، والثالث لانتخاب مرشحي الادارات القانونية للقطاع العام.
وأضاف أنه يسمح للمحامي المدرج اسمه بكشوف الناخبين ويشترط حضوره شخصيا للإدلاء بصوته بكارنيه النقابة، او بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن.
والمرشحون لمجلس النقابة من شمال سيناء كلًا من راشد الجندي وسميره الهرش، وهما ضمن المرشحين عن محكمة استئناف الإسماعيليه.
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