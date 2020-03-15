AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

زراعة الفيوم تطهر مجمع المحاكم من كورونا والمحامون غادروا اللجان الانتخابية بسبب التعقيم.. فيديو

الأحد 15/مارس/2020 - 07:48 م
صدى البلد
Advertisements

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين بمحافظة الفيوم برئاسة المستشار عبد الله السيد رئيس اللجنة العامة لانتخابات المحامين بالفيوم باب التصويت فى الانتخابات التى تجرى على منصب النقيب العام  و أعضاء المجلس، وبدأت أعمال الفرز بجميع لجان المراكز ومجمع محاكم الفيوم.


وشهدت الانتخابات أقبالا كبيرا فى الفترة الصباحية بسبب تواجد المحامين لحضور القضايا المكلفين بالدفاع فيها، بينما قل الاقبال بعد الظهر لمنصب نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين.


وتصادف مع إجراء الانتخابات قيام وحدة المكافحة بمديرية الزراعة بالفيوم برش مجمع محاكم الفيوم للتعقيم ضد مرض الكورونا وامام اللجان الانتخابية ، مما أدي لاصابة المحامين بحالة من العطس نتيجة الرائحة المنبعثة من الرش وغادر بعضهم اللجان دون الادلاء بأصواتهم نتيجة الرائحة الكريهة من المبيدات التى يتم رشها لتعقيم مجمع محاكم ونيابات الفيوم.


ويرأس أنتخابات لجان مركز الفيوم  كلا من : المستشار محمد الكردى رئيسا للجنة 1 والمستشار أيمن رشاد رئيسا للجنة 2  ويرأس لجان مدينة الفيوم كلا من : المستشار  مصطفى حمزاوى رئيس اللجنة رقم1 والمستشار  احمد حسين هاشم رئيس اللجنة رقم 2.

زراعة الفيوم تطهر مجمع المحاكم من كورونا والمحامون غادروا اللجان الانتخابية بسبب التعقيم.. فيديو
زراعة الفيوم تطهر مجمع المحاكم من كورونا والمحامون غادروا اللجان الانتخابية بسبب التعقيم.. فيديو
زراعة الفيوم تطهر مجمع المحاكم من كورونا والمحامون غادروا اللجان الانتخابية بسبب التعقيم.. فيديو
زراعة الفيوم تطهر مجمع المحاكم من كورونا والمحامون غادروا اللجان الانتخابية بسبب التعقيم.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالفيوم .. فيديو

رئيس اللجنة العامة لانتخابات المهندسين: 17 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد.. فيديو

سيدة واحدة أمام 16 مرشحا فى انتخابات المهندسين بـ الفيوم.. فيديو

انطلاق انتخابات التجديد النصفي لـ المهندسين في المحافظات.. تأجيل عمومية نقابة الأقصر.. وإقبال كثيف بـ كفر الشيخ

سامح عاشور يدلي بصوته في انتخابات النقابة العامة للمحامين..فيديو

لقطات جماعية وسيلفى فى انتخابات نقابة المحامين بالغربية تحت إشراف قضائي.. صور

ترشيحاتنا

مقصر في الصلاة ثم استقام والتزم .. كيف يقضي الصلوات الفائتة

الكويت تدرس ترحيل المقيمين على أرضها.. والعقيل تحسم الأمر | تفاعلي

العدل: تأجيل كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم لمدة أسبوعين

على مسئولية مجدي عبدالغني.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل.. تعرف عليهما

أخبار الرياضة .. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل .. مفاجأة في عقد فايلر.. وقرار مفاجئ من رئيس كاف

على الثلج.. شاهد أول إطلالة لـ ياسمين صبري بعد الخطوبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف علي الأجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار.. صور

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيض اسكتلندي وقهوة باللوز

بعد واقعة سيارة الشهامة .. سعر و مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور