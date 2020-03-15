زراعة الفيوم تطهر مجمع المحاكم من كورونا والمحامون غادروا اللجان الانتخابية بسبب التعقيم.. فيديو

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين بمحافظة الفيوم برئاسة المستشار عبد الله السيد رئيس اللجنة العامة لانتخابات المحامين بالفيوم باب التصويت فى الانتخابات التى تجرى على منصب النقيب العام و أعضاء المجلس، وبدأت أعمال الفرز بجميع لجان المراكز ومجمع محاكم الفيوم.





وشهدت الانتخابات أقبالا كبيرا فى الفترة الصباحية بسبب تواجد المحامين لحضور القضايا المكلفين بالدفاع فيها، بينما قل الاقبال بعد الظهر لمنصب نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين.





وتصادف مع إجراء الانتخابات قيام وحدة المكافحة بمديرية الزراعة بالفيوم برش مجمع محاكم الفيوم للتعقيم ضد مرض الكورونا وامام اللجان الانتخابية ، مما أدي لاصابة المحامين بحالة من العطس نتيجة الرائحة المنبعثة من الرش وغادر بعضهم اللجان دون الادلاء بأصواتهم نتيجة الرائحة الكريهة من المبيدات التى يتم رشها لتعقيم مجمع محاكم ونيابات الفيوم.





ويرأس أنتخابات لجان مركز الفيوم كلا من : المستشار محمد الكردى رئيسا للجنة 1 والمستشار أيمن رشاد رئيسا للجنة 2 ويرأس لجان مدينة الفيوم كلا من : المستشار مصطفى حمزاوى رئيس اللجنة رقم1 والمستشار احمد حسين هاشم رئيس اللجنة رقم 2.