رد مصطفى قمر على متابع طالبه بحذف جميع أغانيه

حرص الفنان مصطفى قمر على نعى الشاعر سامح العجمي عبر صفحته على موقع انستجرام، الذي توفي الأربعاء الماضي 11 مارس عن عمر ناهز 56 عامًا.
وقال موعد عزاء الشاعر الراحل والذي من المقرر إقامته مساء اليوم بعد صلاة العشاء بالحامدية الشاذلية، طالبًا من متابعيه الدعاء للعجمي بالرحمة والمغفرة.
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تابع في تعليقه: "دي حرام شرعا، وأنت روحت دفنته وكتبت كلام طويل كده ملوش معنى بصيت على حميد والسرخولجي وزايد كتاب الأغاني وبقيت المطربين المفروض تتعظ ليوم زي دا وتستعد ليه، وتمسح أغانيك الي بتشيل ليها سيئات كل ما واحد يسمعها وتتوب أنت وكل الفرقة، بس وربنا يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين"
ليرد مصفى قمر على تعليق المتابع قائلًا: "ربنا يهديك يا رب أنت يا عيني فاهم دينك غلط، ربنا يتولاك بقى أنت محتاج تفهم دينك كويس، لا حول ولا قوة إلا بالله".
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وتلقى مصطفى قمر تعليقًا من أحد المتابعين قائلًا: "بص يا مصطفى إحنا هنقول الحقيقة ومتزعلش، أنا بدعي إن ربنا يغفر له ويعفو عنه من الذنوب اللي ارتكبها من كتابة أغاني أنت غنيتها وغيرك، ألهت آلاف الشباب والبنات خصوصا المسلم وأنا واحد منهم عن ذكر الله والصلاة وخليتهم يتلهوا بقى في بنت بتحب ولد، بتفكر فيه ولا ولد بيحب بنت يفكر فيها لما يسمع الأغاني والكلمات دي".
تابع في تعليقه: "دي حرام شرعا، وأنت روحت دفنته وكتبت كلام طويل كده ملوش معنى بصيت على حميد والسرخولجي وزايد كتاب الأغاني وبقيت المطربين المفروض تتعظ ليوم زي دا وتستعد ليه، وتمسح أغانيك الي بتشيل ليها سيئات كل ما واحد يسمعها وتتوب أنت وكل الفرقة، بس وربنا يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين"
ليرد مصفى قمر على تعليق المتابع قائلًا: "ربنا يهديك يا رب أنت يا عيني فاهم دينك غلط، ربنا يتولاك بقى أنت محتاج تفهم دينك كويس، لا حول ولا قوة إلا بالله".