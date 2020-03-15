رد مصطفى قمر على متابع طالبه بحذف جميع أغانيه





وقال موعد عزاء الشاعر الراحل والذي من المقرر إقامته مساء اليوم بعد صلاة العشاء بالحامدية ‏الشاذلية، طالبًا من متابعيه الدعاء للعجمي بالرحمة والمغفرة.‏وأيضا:وتلقى مصطفى قمر تعليقًا من أحد المتابعين قائلًا: "بص يا ‏مصطفى إحنا هنقول الحقيقة ومتزعلش، أنا بدعي إن ربنا يغفر له ويعفو عنه من الذنوب اللي ارتكبها من كتابة أغاني أنت غنيتها ‏وغيرك، ألهت آلاف الشباب والبنات خصوصا المسلم وأنا واحد منهم عن ذكر الله والصلاة وخليتهم يتلهوا بقى في بنت بتحب ولد، ‏بتفكر فيه ولا ولد بيحب بنت يفكر فيها لما يسمع الأغاني والكلمات دي".‏تابع في تعليقه: "دي حرام شرعا، وأنت روحت دفنته وكتبت كلام طويل كده ملوش معنى بصيت على حميد والسرخولجي وزايد ‏كتاب الأغاني وبقيت المطربين المفروض تتعظ ليوم زي دا وتستعد ليه، وتمسح أغانيك الي بتشيل ليها سيئات كل ما واحد يسمعها ‏وتتوب أنت وكل الفرقة، بس وربنا يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين"‏ليرد مصفى قمر على تعليق المتابع قائلًا: "ربنا يهديك يا رب أنت يا عيني فاهم دينك غلط، ربنا يتولاك بقى أنت محتاج تفهم دينك ‏كويس، لا حول ولا قوة إلا بالله".‏