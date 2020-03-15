الدراسة أونلاين بسبب كورونا.. رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث

ترأس الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور محمد عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسن جاد الله مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتورة رانيا أبو السعود مدير مركز المعلومات بالجامعة والدكتورة شيرين طايع مدير مركز التعليم الإلكتروني بالجامعة وأعضاء المجلس.

















واستعرض رئيس الجامعة خطة جامعة الفيوم للدراسة أون لاين، وأكد أنها تشمل إنشاء نقاط تواصل مع الكليات لتحديد منسق من كل كلية لكي يكون حلقة وصل وله مهام محددة مسبقا ترسل للكليات من قبل مركز التعليم الإلكتروني، وذلك بسبب تأجيل الدراسة من أجل الإجراءات الوقائية لمرض كورونا.









وطلب رئيس الطامعة بيانا من الكليات بالمقررات التي تدرس بالوقت الحالي، موضحا به عضو هيئة التدريس الذي يقوم بتدريس المقرر والبريد الإلكتروني الخاص به والأسماء والأرقام الجامعية الخاصة بالطلاب الدارسين للمقرر، وإنشاء حسابات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لجميع المقررات لجميع الكليات على مودل الجامعة.









وأضاف أنه سيتم توفير فيديو توضيحي لكيفية استخدام التعليم الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس والطلاب على صفحة التعليم الإلكتروني بموقع جامعة الفيوم، كما أضاف رئيس الجامعة أنه يمكن للكلية الاستعانة بالنماذج الخاصة بجوجل فورم لتسهيل تجميع البيانات الخاصة بالطلاب.









ومن جانبه أشار الدكتور محمد عيسى إلى إحاطة المجلس بقرارات المجلس الأعلى للجامعات والتي شملت إصدار المجلس الأعلى للجامعات تقييما للمجلات التي تصدر عن الكليات، وقد أدرج ضمن هذا التقييم بعض مجلات كليات جامعة الفيوم وعددهم 5 مجلات وهي : مجلة كلية السياحة والفنادق بتقييم ( 6.5 نقطة ) ومجلة كلية الهندسة بتقييم ( 5.5 نقطة ) ومجلة كلية الزراعة بتقييم ( 4.5 نقطة ) ومجلة كلية الآداب بتقييم ( 3 نقاط ) ومجلة كلية دار العلوم بتقييم ( نقطة واحدة ) ولم يظهر في التقييم أي مجلة أخرى من مجلات كليات جامعة الفيوم.



