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أخبار العالم

شاهد.. هلع وفوضى في مطارات أمريكا بعد قرار ترامب حظر السفر مع أوروبا

الأحد 15/مارس/2020 - 07:28 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
اندلعت موجة هائلة من الذعر والفوضى في جميع المطارات داخل الأراضي الأمريكية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر السفر إلى دول أوروبا على خلفية تفشي فيروس كورونا. 


وشهدت مطارات شيكاغو ودالاس فورت ورث وجون إف كيندي، تكدسًا شديدًا من آلاف الأشخاص خلال اليوم الماضي، تزامنًا مع زيادة تفشي الفيروس خاصة في منطقة لومبادري الإيطالية، الذي أصبح ثاني بؤر تفشي كورونا بعد الصين. 


وأمس الأحد، أعلنت الخطوط الجوية الأمريكية أنها ستعلق كل رحلاتها الدولية الطويلة اعتبارًا من يوم الإثنين فى ظل تراجع الطلب مع انتشار وباء كورونا والقيود الأمريكية على السفر الدولى. 


وقالت الشركة إن التعليق سيستمر على الأقل حتى السادس من مايو وسيمثل تراجعا بنسبة 75% من طاقة تشغيلها الدولية مقارنة بنفس الفترة العام الماضى.


كما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ الوطنية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا مؤكدًا أن بلاده ستوقف دخول الأوروبيين اعتبارًا من الأربعاء المقبل، ولمدة 30 يومًا، لمكافحة انتشار الفيروس.
شاهد.. هلع وفوضى في مطارات أمريكا بعد قرار ترامب حظر السفر مع أوروبا
شاهد.. هلع وفوضى في مطارات أمريكا بعد قرار ترامب حظر السفر مع أوروبا
شاهد.. هلع وفوضى في مطارات أمريكا بعد قرار ترامب حظر السفر مع أوروبا
شاهد.. هلع وفوضى في مطارات أمريكا بعد قرار ترامب حظر السفر مع أوروبا
شاهد.. هلع وفوضى في مطارات أمريكا بعد قرار ترامب حظر السفر مع أوروبا
شاهد.. هلع وفوضى في مطارات أمريكا بعد قرار ترامب حظر السفر مع أوروبا
شاهد.. هلع وفوضى في مطارات أمريكا بعد قرار ترامب حظر السفر مع أوروبا
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