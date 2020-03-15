محمود جمعة يكشف تفاصيل فيلمه الجديد هاشتاج وتريند

أوشك الكاتب والسيناريست العراقي محمود جمعة على الانتهاء من كتابة سيناريو فيلمه الجديد والذى اختار له اسما مبدأيا "هاشتاج وتريند" ، حيث انتهى من كتابة 70% من الفيلم تقريبا.





وأوضح "محمود" في بيان له، أن الفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يعتمد على البطولة الجماعية لمجموعة من الشباب مشاهير السوشيال ميديا والعالم الافتراضي كونهم الأبطال الحقيقين لقصة الفيلم بالإضافة إلى الممثلين المحترفين الذين سيظهرون كضيوف شرف بالعمل.





ويعقد السيناريست محمود جمعة جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية للاستقرار على كافة التفاصيل الخاصة بفيلمه الجديد، والاستقرار على أسماء الممثلين المشاركين به تمهيدا لبدء التصوير للحاق بالعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل.





يشار إلى أن الكاتب والسيناريست محمود جمعة واحدا من مشاهير صفحات ومواقع السوشيال ميديا المختلفة في العراق ،وكتب عدد من المؤلفات والكتابات الحرة التي حظت بملايين المشاهدات.



