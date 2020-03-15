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أخبار البلد

فيلم شيخ جاكسون على روتانا لأول مرة العاشرة مساء الثلاثاء القادم

الأحد 15/مارس/2020 - 07:45 م
فيلم جاكسون
فيلم جاكسون
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صدى البلد
 تقدم  قناة روتانا سينما فى تمام العاشره مساء ، الثلاثاء القادم ١٧ مارس  الجارى، العرض الأول فضائيًا لفيلم الشيخ  جاكسون أحد أهم الأفلام التى توضح أهمية تربية الشباب بوعي وحرية وعدم فرض القيود على موهبتهم . 

ويعتبر فيلم شيخ جاكسون فيلم دراما مصرىً من إنتاج عام 2017 من إخراج عمرو سلامة . 

وتم عرض الفيلم  في  مهرجان  تورنتو السينمائى الدولىً 2017. 

كما تم اختيار الفيلم للترشح لجائزة الأوسكار في نسختها ال90 لجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية عن جمهورية مصر العربية.

وتدور قصة الفيلم حول شاب يعشق موسيقى مايكل جاكسون  وتحارب أسرته موهبته الموسيقيه  فيتحول إلى  متشدد  وتتغير مجريات حياته . 

وفيلم الشيخ جاكسون من بطولة أحمد  الفيشاوي ، ماجد الكدواني ، أحمد مالك، أمينة خليل،  سلمى أبو ضيف، بسمة،درة،منى عبد الوهاب.

وقال  أحمد الفيشاوىً  فى تصريحات صحفية:" أنا سعيد جدا بعرض فيلمى شيخ جاكسون   على شبكة قنوات روتاناوشخصيتىً التى قدمتها فى الفيلم  شخصية ليست سهلة وأخذت منى مجهودا كبيرًا جدًا، فليس سهلآ ان  تقدم شخصية مايكل جاكسون وهو لا يزال حاضرا فى ذاكرة الجمهور والفيلم أعتز به جدا لأنه يناقش القضية الأكبر والأهم فى مصر والدول العربيه الشقيقه وهي قضية الحرية" .

وأضاف الفيشاوى ،  :" أتمنى الفيلم يعجب جمهور روتانا
العظيم ".


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