أحمد ناجي يتحدى كورونا عقب تأجيل النشاط الكروي .. تفاصيل

وعلق أحمد ناجي على الصورة قائلا:" بلال وسليا هما الاتنين أحلي حاجة في حياتي .. الله يرحمك ياأمي .. الله يرحمك ياأبويا كانوا بيقولوا أعز الولد ولد الولد ".

وقرر مجلس إدارة نادى سموحه برئاسة المهندس محمد فرج عامر تعليق الانشطة الرياضية والاجتماعية بنادي سموحة لمدةُ اسبوعين تجاوبا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق الدراسة والانشطة الرياضية والتدريبات لمدة اسبوعين اعتبارا من ١٥ مارس الجارى.





كما قرر المجلس اغلاق المطاعم وصالات الچيم والجمباز وجميع الأماكن المغلقة، والتصريح بتناول الطعام في الاماكن المفتوحة فقط، ومنع الصلاة داخل مساجد النادي والاكتفاء بالصلاة في الحرم الخارجي امام المساجد.