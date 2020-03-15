قطر توقف جميع وسائل المواصلات والنقل العام بسبب كورونا





أعلنت إمارة قطر، اليوم الأحد، وقف جميع وسائل المواصلات والنقل العامة في جميع أنحاءها وذلك بعد تفشي فيروس كورونا.





ومنذ قليل، قالت وزارة الصحة القطرية، إنه تم تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 401 شخص.





وتعتبر قطر هي الدولة الأولى خليجيًا من حيث عدد الإصابات بكورونا المسجة، تلتها البحرين بـ152 إصابة، ثم الكويت، ثم السعودية فالإمارات وأخيرًا سلطنة عُمان بتسجيل 20 إصابة.



