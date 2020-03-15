AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قطر توقف جميع وسائل المواصلات والنقل العام بسبب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 07:32 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

أعلنت إمارة قطر، اليوم الأحد، وقف جميع وسائل المواصلات والنقل العامة في جميع أنحاءها وذلك بعد تفشي فيروس كورونا. 

ومنذ قليل، قالت وزارة الصحة القطرية، إنه تم تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 401 شخص. 

وتعتبر قطر هي الدولة الأولى خليجيًا من حيث عدد الإصابات بكورونا المسجة، تلتها البحرين بـ152 إصابة، ثم الكويت، ثم السعودية فالإمارات وأخيرًا سلطنة عُمان بتسجيل 20 إصابة.

وسبق أن أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جبريسوس؛ الجمعة، أن أوروبا أصبحت الآن بؤرة وباء فيروس كورونا المستجد، ويتم الإبلاغ عن حالات وفيات وإصابات أكثر من بقية العالم مجتمعة باستثناء الصين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تطلق اسم "كوفيد -19" على فيروس كورونا

ارتفاع وفيات كورونا لـ 2345 حالة في الصين.. الفيروس يتمدد في الشرق الأوسط.. والصحة العالمية تحذر من تفشي الوباء المميت.. الصحف السعودية اليوم

بسبب كورونا..هونج كونج تحذر من السفر لكوريا الجنوبية

تقييم صادم من منظمة الصحة العالمية لـ فيروس كورونا: قد يتحول لوباء

للمرة الأولى.. إصابات كورونا خارج الصين أكثر من داخلها

ارتفاع عدد المصابين بـ فيروس كورونا في قطر

ترشيحاتنا

لا داعي للذعر.. الحكومة تطمئن المواطنين بشأن السلع الأساسية.. فيديو

20 ألف مصري يشاركون في دعم حق مصر بمياه النيل إلكترونيا

حقيقة إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات.. الحكومة توضح

بعد واقعة سيارة الشهامة .. سعر و مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

ووهان قدوة.. شاهد| حفل كورونا جماعي في إيران

هنا يسكن الهدوء بعيدا عن ضجيج كورونا.. صحراء السعودية الملاذ الآمن من الفيروس اللعين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. فول دمياطي وبيض اسكتلندي وقهوة باللوز

بعد واقعة سيارة الشهامة .. سعر و مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

حادث تنمر على وافد مصري وأسرته يهز مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.. شاهد