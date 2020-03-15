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تعليم

استخدام المحمول وبرنامج Skype.. اجتماع بجامعة القناة لتوضيح آلية التعليم عن بعد

الأحد 15/مارس/2020 - 07:44 م
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس - صورة أرشيفية
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انجي هيبة
أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، ضرورة وضع أعضاء هيئة التدريس المحتوى الإلكتروني الكامل للمقرر الدراسى على برنامج Moodle الذى يتم التدريب عليه بالجامعه وجارى عمل محتويات إلكترونية كاملة لبعض المقررات على هذا البرنامج.  

ووجهت رئيس الجامعة، بضرورة توجيه الطلاب للدخول إلى بنك المعرفة للاستفادة من الإمكانيات المتاحة لها كما يسمح للطلاب باستخدام أجهزة المحمول الذكية للتواصل والدخول على المحتوى الالكترونى وكذلك عمل واجبات عمل المقررات والاستعانة ببرنامج Skype للمجموعات الصغيرة والدراسات العليا. 

وكانت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتمعا مع أعضاء مركزى القياس والتقويم وتطوير التعليم بالجامعة بحضور الدكتور عبد الرؤوف مصطفى مدير مركز القياس والتقويم والدكتور محمد غنيم مدير مركز تطوير التعليم ومديري وحدات القياس والتقويم بالكليات يأتى الاجتماع بهدف رصد الإمكانيات المتاحة بالمركز .

وكذلك الإجابة على التكليفات المرسلة إليهم لتوفير عدد كبير من برامج إعداد بنوك الأسئلة وكذلك برامج إعداد الاختبارات الإلكترونية لتنفيذ الاختبارات الإلكترونية على مجال واسع كبديل الاختبارات التقليدية.
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