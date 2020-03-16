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بين الناس

استمرار قطع المياه عن منطقة حى البشاير بـ6 أكتوبر يثير غضب الأهالى

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
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وسام مختار

أرسلت المواطنة ريهام رأفت ، برسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، تشكو استمرار انقطاع المياه منطقة حى البشاير بمدينة 6 أكتوبر التابعة إلى محافظة الجيزة، ورغم تقديم العديد من الشكاوى لشركة مياه شرب نتضرر فيها من الانقطاع المستمر للمياه والتى حصلنا منها على العديد من الوعود بشأن عودة المياه للضخ بانتظام وعدم انقطاعها مرة أخرى ولكن لم يتم الاستجابة.

 

وتقول فى شكواها :  نعانى نحن سكان حى البشاير 6 أكتوبر التابعة إلى محافظة الجيزة، من الانقطاع المستمر  للمياه التى يتم قطعها وهو ما يتسبب فى معاناة كبرى خاصة لكبار السن.

 

للتواصل مع الشاكية  01061577557

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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