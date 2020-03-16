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بين الناس

أهالى قرية أبو عيسى بكفر الشيخ يشكون تهالك الطرق.. صور

الإثنين 16/مارس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن رشدي السيد عبد الصادق، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من  تهالك طريق قرية أبو عيسي بمركز سيدى سالم، فى محافظة كفر الشيخ، مشيرا إلى أن الطريق غير ممهد للمارة أو السيارات، ويحتاج إلى رصف عاجل نظرا لأنه الطريق الوحيد الذى
يربط القرية بالقرى المجاورة والمركز الرئيسى.


ويقول رشدي السيد فى رسالته : عندنا مشكلة فى الطريق المؤدى للبلد والطريق يخدم

بلاد كتير أولها عزبة صلاح وأبو عيسي والبلاصي والحدادي ونطالب برصفه بشكل فورى .


للتواصل مع الشاكى : 01097284745


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء
والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال
رقم الواتس آب 01006735360

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