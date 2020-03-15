لدينا بدائل لإنهاء الدوري قبل 30 يونيو.. رئيس الاتحاد الإيطالي يكشف حقيقة استئناف البطولة

أكد جابرييل جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أنه مرتبط بموعد نهائي للانتهاء من منافسات الدوري والكأس والبطولات في الدرجات الأدنى في بلاده.





وأضاف جرافينا في تصريحات لصحيفة كوريري ديللو سبورت أنه يستطيع إنهاء المنافسات الإيطالية بعدة طرق قبل حلول يوم 30 يونيو.





وتقرر تعليق المنافسات الرياضية في إيطاليا خلال الفترة الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام الماضية.





وقال رئيس الاتحاد الإيطالي: "لدينا موعد نهائي، وهو 30 يونيو، عقود اللاعبين والتراخيص والتأمينات ستنتهي، موسم كرة القدم ينتهي، عدم الانتهاء قبل هذا الموعد يعني وجود تغير تنظيمي استثنائي تمامًا".





وأكمل: "سنحتاج من 45 إلى 60 يومًا للانتهاء من 13 جولة بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، خلال شهرين سننتهي من كل شيء، حتى لو عدنا للمنافسات في مايو فإننا نستطيع أن ننتهي قبل 30 يونيو".





وأردف: "تجميد ترتيب الفرق خطأ أريد تفاديه، قيمة المسابقة تكمن في المنافسة، يجب علينا اللعب قدر الإمكان وإنهاء البطولة إذا كان ممكنًا".



