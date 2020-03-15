أستاذتي وقدوتي.. إلهام شاهين تحيي ذكرى الأربعين لوفاة نادية لطفي.. شاهد





ونشرت الهام شاهين صورة للفنانة نادية لطفي وعلقت عليها قائله: "اليوم ذكرى الأربعين لحبيبتي وصديقتى وأستاذتى وقدوتى.. النجمه العظيمه ناديه لطفى.. فعلا عظيمه فى إنسانيها ومواقفها وآرائها وطيبتها وجدعنتها .. كل شيء فيها جميل وراقى .. أما فنيا فهمى لن تتكرر".





واضافت: "قدمت شخصيات متباينة ومختلفة، كانت دائما تفاجئ جمهورها بما لم يتوقعه منها أعمال سينمائية قيمة لها رساله انسانيه تحرك الفكر والمشاعر، كانت شعلة متقدة مليئة بالحماس والحيوية والإقدام على كل ماهو جديد ومختلف ويحمل قيمة ورسالة".





وتابعت: "رحمة الله عليها أفتقدها كثيرا على المستوى الشخصي.. أما فنيا فهى تعيش بيننا نسعد بها ونتعلم منها نحن و كل الأجيال بعدها".





وكانت الفنانه نادية لطفي توفيت بمستشفي المعادي يوم 4فبراير الماضي بعد صراع طويل مع المرض تاركة لنا إرثا قيما من الأفلام والأعمال الفنية .

أحيت الفنانة الهام شاهين ذكري اليوم الأربعين لوفاة الفنانه الكبيرة نادية لطفي التي وافتها المنية الشهر الماضي بعد صراع طويل مع المرض.