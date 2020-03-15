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5 إجراءات اتخذتها جامعة القاهرة بعد تعليق الدراسة.. أبرزها توفير CD عليها جميع المحاضرات

الأحد 15/مارس/2020 - 09:30 م
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت - صورة أرشيفية
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عبد الله علي


عدد من الإجراءات التي اتخذتها جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوقف الدراسة لمدة أسبوعين تبدأ من 15 مارس الجاري، وجاءت كالتالي.


خطة كاملة لاستكمال الدراسة بالنظم الإلكترونية


أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على أن الجامعة قطعت شوطا كبيرا في مجال التحول الرقمي وهو ما يفيد الجامعة في الدراسة عن بعد من خلال موقع الجامعة والمواقع الإلكترونية للكليات والمقررات الإلكترونية، حيث أن الجامعة جاهزة من خلال عدة طرق وآليات تضمن جودة العملية التعليمية وتلقي الطلاب كافة العلوم المقررة دون الإخلال بالعملية التعليمية، مع الحفاظ على سلامة كافة العاملين بالمنظومة داخل الجامعة.


وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن التجهيز لخطة بديلة لاستكمال الدراسة، تم منذ فترة طويلة، وتم إعداد خطط شاملة لأي سيناريو محتمل.


العمل بنصف القوة بين موظفي الجامعة بالتناوب 


كما قرر الخشت، إنه سيتم العمل بنصف القوة بين موظفي الجامعة بالتناوب، وذلك خلال فترة الأسبوعين المعلقة فيهم الدراسة، مشيرًا إلى أن الهدف هو تخفيف أعداد المتواجدين بالجامعة وتقليل مخاطر العدوى بفيروس كورونا المستجد.


وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه يستثنى من هذا القرار الموظفين بإدارات: الخدمات الإلكترونية، والشؤون الهندسية، والمالية والاستحقاقات، والأمن الإداري والحماية المدنية، وكل من يلزم لاستمرار الدراسة الالكترونية، والمستشفيات تعمل بكامل طاقتها مع إعلان حالة الطوارئ بها.


إخلاء المدن الجامعية وتعقيمها 


وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بإخلاء المدن الجامعية وبدء عمليات موسعة لتعقيم الجامعة، وذلك في إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما وجه عمداء الكليات والمعاهد ومديري المراكز والمستشفيات بالمتابعة المباشرة لتنفيذ بنود خطة الجامعة لمكافحة الفيروس واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة.


وأصدر الدكتور محمد الخشت، تعليماته بإخلاء غرف الطلاب بالمدن الجامعية بالتزامن مع قرار تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارًا من اليوم، مع إتاحة تواصل الطلاب مع مشرفي مباني المدن الجامعية، وذلك في إطار حرص الجامعة على سلامة الطلاب ووقايتهم من فيروس كورونا المستجد.


 اجتماع طارئ لمتابعة تنفيذ خطط الجامعة في الدراسة عن بعد


رئيس جامعة القاهرة يعقد اجتماعًا طارئًا مع مجلسي شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا لمتابعة تنفيذ خطط الجامعة في الدراسة عن بعد ومواجهة كورونا


عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم، اجتماعًا طارئا مع مجلسي شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا، لمتابعة تنفيذ خطط الجامعة في التحول للتعليم الالكتروني والدراسة عن بعد، وتنفيذ خطة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


وقال رئيس جامعة القاهرة، إنه ستعقد اليوم ورشة عمل بمركز الخدمات المعرفية والإلكترونية، مع كل منسقي الكليات للتدريب على أساليب الدراسة عن بعد، موضحًا أن الطلاب الذين لديهم مشكلة خاصة بتصفح الإنترنت فسوف يتم توفير اسطوانة مدمجة CD عليها كل محاضرات الأسبوع ويمكن استلامها من الكليات في نهاية الأسبوع، أو إرسالها للطلاب من خلال البريد الإلكتروني.


منح الموظفات والأكاديميات الحاضنات للصغار إجازة خلال فترة تعليق الدراسة


أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تعليماته بمنح الموظفات والأكاديميات الحاضنات لأطفال صغار فى الحضانة أو مرحلة التعليم الابتدائى إجازة خلال فترة تعليق الدراسة وذلك حفاظًا على سلامة الأطفال ووقايتهم من احتمالية العدوى عند الاختلاط الخارجي، وذلك بعد قرار السيد رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين، في إطار إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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