تشميع 21 مركزا تعليميا و3 حضانات في حملة بمنطقة النزهة.. صور





جاء ذلك بحضور واشراف المهندس ابراهيم صابر نائب المنطقة الشرقية وممثلي المحلات والاشغالات ومسئولى المربعات وشرطة المرافق.





أسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٢١ مركزا تعليميا و٣ حضانات في ( عمارات الفرسان شارع انقرة - ٦شارع السادات النزهة الجديدة - ١٢شارع مصر للطيران مربع١٣١٠ - ١٠ شارع مصر للطيران مربع ١٣٠٩ - و١٤شارع عدلى كفافي - ٦شارع حسين المرصفي - ١٣شارع حسين المرصفي- ٢٣شارع احمد امين - و٤٨شارع فريد سميكة - ١٦شارع محمد فريد سليم).





كما شملت ( ١٦عمارات التعاونيات شقة٣ و اسفل مسجد مصر للتعمير و٢ عقار المنطقة الثامنة شقة١.٢ بالشيراتون- ٧شارع زيد ابن ثابت - ٦شارع محمد محمود - ٨شارع محمد عسكر - ١٢٩شارع عثمان بن عفان - و٦٧شارع نخلة المطيعي).





وضمت الحملة العناوين (١٥شارع ابو عبيدة بن الجراح و ١٠٨مساكن التعاونيات بالشيراتون و ١٤عمارات مصر للتعمير - والمنطقة الثالثة بالشيراتون).





أما الحضانات في عناوين ٧٥ شارع عبد العزيز فهمي و ٩٧شارع عبد العزيز فهمي و ٦شارع عبد الوهاب خلاف.





وأكد رئيس حي النزهة انه جار الاستمرار فى الحملات لحين الانتهاء من غلق كافة السناتر والحضانات تنفيذا لتعليمات محافظ القاهرة وتفعيلا للتوجيه الرئاسي.

قاد اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة حملة مكبرة لغلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية والحضانات بناء على توجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بغلق المراكز التعليمية لمنع انتشار الأمراض المعدية.