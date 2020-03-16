نوال من ذوي الهمم تناشد التضامن توفير وظيفة ضمن الـ5 % بالهرم

ناشدت المواطنة نوال شعبان أبو الوفا المقيمة فى شارع الجامع اللاسلكى الطالبية حى الهرم فى محافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الاجتماعى بمساعدتها في الحصول على وظيفة ضمن فئات الاحتياجات الخاصة الـ5% حتى تتمكن من خلالها الحصول على أموال تساعدها في الإنفاق على نفسها ومواجهة أعباء الحياة.

وتقول فى رسالتها :" أنا من ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة وحاصلة على معهد إدارة وسكرتارية وبكل أسف لا اجد شغل لحد الأن وكل لما أروح مكتب العمل يقولى مفيش وظائف متاحة".

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360