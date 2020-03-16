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بين الناس

مياه الأمطار تغرق سكان قرية الحماد ببلطيم .. صور

الإثنين 16/مارس/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن حمادة عبد الونيس، من سكان قرية الحماد مركز بلطيم كفر الشيخ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من غرق شوارع القرية بمياه الأمطار.


ويقول فى رسالته: أن جميع شوارع القرية تغمرها المياه مطالبا بتوفير سيارات لشفط وكسح المياه التى تملأ الشوارع وتعطل حياة الأهالى وتهدد حياة الأطفال فى القرية.


وأضاف: ان هذه المياه من يوم موجة الطقس السيئ التى سيطرت على القاهرة و محافظات  و هى متراكمة بسبب عدم وجود صرف صحى فى القرية .


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360


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