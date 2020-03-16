برلماني: الحكومة نجحت في احتواء أزمة الطقس السيئ

أشاد محمد الشورى عضو مجلس النواب بجهود الحكومة خلال الآونة الاخيرة للسيطرة على أزمة الطقس السيئ بالامكانيات المتاحة لها، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في احتواء أزمة الطقس السيئ.





وأكد "الشوري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن جميع الجهات التنفيذية في الحكومة من أول رئيس الوزراء الذي قام بمتابعة المشهد عن طريق غرفة العمليات الخاصة بمتابعة المحافظات لظروف الأحوال الجوية إلى العامل الذي اثبت جدارته لاحتواء مياه الأمطار عن طريق الوسائل المتاحة بكل محافظة.



