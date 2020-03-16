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برلمان

برلمانية: صحة المواطن أهم من التعليم

الإثنين 16/مارس/2020 - 04:00 ص
تعليق الدراسة
تعليق الدراسة
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حسن رضوان
أشادت النائبة إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،  بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أن هذا القرار يهدف الحفاظ على سلامة الطلاب. 

وقالت "شاكر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنها طالبت مرارًا وتكرارًا مع بداية ظهور المرض الحكومة بوقف الدراسة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أن صحة المواطن في المقام الأول وبعد ذلك يأتي التعليم وغيره.

يأتى ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا الخميس الماضي بغرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لمتابعة الموقف الحالي لحالة عدم استقرار الطقس، حيث استعرض الموقف الحالي لكميات الأمطار التي تسقط على المحافظات المختلفة، وآليات وجهود التعامل معها. 

وخلال انعقاد اجتماع غرفة العمليات المركزية، قال رئيس الوزراء إن قرار الإجازة اليوم لجميع العاملين بالدولة فيما عدا العاملين في المرافق والخدمات العامة التي تمس حياة المواطنين، جاء نتيجة لما تم عرضه من تقارير خلال اجتماع مجلس الوزراء بالأمس، حيث تمت الإشارة إلى أن حجم المنخفض الجوي الذي تواجهه البلاد خلال هذه الفترة، وما ستتعرض له البلاد من أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول في بعض المناطق، هو ما استدعى اتخاذ قرار بتعطيل العمل اليوم حتى نجنب المواطنين تداعيات سقوط الأمطار الغزيرة من تراكم المياه في العديد من الطريق، هذا فضلا عن إتاحة الفرصة للعاملين بأجهزة الدولة المعنية للتعامل مع مثل هذه الأحداث، لسرعة التحرك ورفع كميات المياه الناتجة عن تلك الأمطار الغزيرة بدون إعاقات، مثل ما تم سابقا مع مثل هذه الحاﻻت التي صادفتنا خلال هذا الشتاء، مشيرا إلى أن المبادرة بهذه الإجراءات الاستباقية، جعلت الأمور أكثر استقرارا، وخلقت قدرة أكبر على التعامل مع هذا الحدث.
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