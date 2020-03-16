برلمانية: صحة المواطن أهم من التعليم

أشادت النائبة إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، مؤكدة أن هذا القرار يهدف الحفاظ على سلامة الطلاب.





وقالت "شاكر" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنها طالبت مرارًا وتكرارًا مع بداية ظهور المرض الحكومة بوقف الدراسة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أن صحة المواطن في المقام الأول وبعد ذلك يأتي التعليم وغيره.





يأتى ذلك بعد أن ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا الخميس الماضي بغرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لمتابعة الموقف الحالي لحالة عدم استقرار الطقس، حيث استعرض الموقف الحالي لكميات الأمطار التي تسقط على المحافظات المختلفة، وآليات وجهود التعامل معها.



