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مرأة

احذر.. 7 عادات تدمر علاقتك بشريك الحياة

الأحد 15/مارس/2020 - 08:43 م
الحياة الزوجية
الحياة الزوجية
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رناد محسن
من الجيد عندما يستطيع الشخص تكوين علاقة متناغمة وإيجابية مع شريكه، ولكن في بعض الأحيان ولسوء الحظ،  ما تزعج عاداتنا شركاءنا وتجبرهم على المغادرة.

وكشف موقع "برايت سايد" عن بعض هذه العادات ليقدمها لكم ومنها...
 
• انتقاد نفسك دائمًا
في كثير من الأحيان، ينتقد الفرد نفسه دائمًا، وقد لا يلاحظها الشريك من الأساس ولا يوليها اهتمامًا مثلما يفعل الفرد بنفسه، فإذا كنت تتحدث باستمرار عن عيوبك، فقد تقنع نصفك الآخر بالاعتقاد بنفس الشيء في النهاية.

• الحكم على كل من حولك
عندما يكون أحد الشركاء في العلاقة متحدثا عن السلبيات، فإن ذلك سيغير تناغم العلاقة عاجلًا أو آجلًا، فبالطبع يمكنك أن تجد السلبية والإيجابية في كل شيء من حولك، ولكن الاستماع إلى مشاكل شخص ما طوال الوقت قد يكون مزعجًا.
 
• أن تكون الزوج المثالي
محاولة أن تكون مثاليًا لشريكك هي قصة متعبة، فعندما تظهر جانبك الجيد طوال الوقت، يمكن أن يتراكم الاستياء بداخلك، مما يؤدي إلى مشاكل غير متوقعة.
 
• الاعتماد على رأيك فقط
غالبًا يعيش الشخص بمفرده لفترة طويلة يتحكم بالقرارات بمفرده، هذا لأنهم ليسوا معتادين على أن يكون هناك شخص لديه رأيه الخاص حول الأسرة والعلاقة والحياة بشكل عام، لذا فمن أجل الحفاظ على التوازن في العلاقة، يجب على كلا الشريكين الاستماع إلى بعضهما البعض والعثور على الوسط بين الرأيين.


• عدم تنسيق الإنفاق
كثيرًا ما يتسبب الإنفاق الزائد أو الجشع الزائد في حدوث صراع في أي علاقة، فمن المهم أن يتفق الشركاء على كيفية تعاملهم مع شئونهم المالية منذ البداية والسير على هذا الاتفاق.

• السيطرة الدائمة على كل شيء
لا يمكنك التحكم في كل شيء مهما حاولت، فمُحاولاتك المستمرة للتحكم في نصفك الآخر يعني أنك لا تثق في حياتك أو محيطك أو حتى نفسك.

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