AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

المواطن أولا.. مجلس الوزراء يستجيب لمكتب النائب محمد أبو العينين ويحول طالبا بالجيزة مصابا بإعوجاج في العمود الفقري لإجراء عملية

الأحد 15/مارس/2020 - 10:12 م
بين الناس
بين الناس
Advertisements
مصطفى كرم
استجاب مجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين ومكاتب خدمة المواطنين للنائب محمد أبو العنين لشكوى الطالب احمد محمد إبراهيم بعد تعرضه لإعوجاج في العمود الفقري أدى لضمور في قدميه.


وأفاد مجلس الوزراء  لصدي البلد  ان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء كلف لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، بمتابعة حالة احمد محمد ابراهيم من أهالي الجيزة وتم التواصل معه وأفاد بأنه يعانى من ضمور بعضلات الساقين وإعوجاج بالعمود الفقرى وطالب بتوفير كرسى متحرك كهربائى امريكى الصنع لانه لديه كرسى كهربائى صينى ويحتاج الى العرض على أطباء العمود الفقرى، وتم إعلامه بضرورة التوجه إلى المستشفى .


ويتوجه موقع صدي البلد الاخباري بالشكر لرئاسة مجلس الوزراء واللجنة الطبية العليا على سرعة الاستجابة لتحقيق النفع العام والحفاظ على سلامة المواطنين.


وكان مكتب خدمات النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ومؤسسة أبو العينين الخيرية قد تلقى طلبا من الطالب أحمد إبراهيم من دائرة قسم أول الجيزة بمساعدته للوصول إلى حل مع وزارة الصحة لإجراء العملية له .


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين الخيرية والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عملت 11 عملية ولسه تعبان.. عم محمد يناشد مجلس الوزراء بعلاجه.. فيديو

استجابة لـ صدى البلد مجلس الوزراء يكلف بعلاج مواطن يعاني من الغضروف

مدبولي يتابع موقف جهود لجنة الاستغاثات الطبية خلال شهر يناير

استجابة لـ صدى البلد.. الوزراء يكلف بإجراء عملية حرجة للمواطن عمرو عبد الغفار

مجلس الوزراء يستجيب لـ صدى البلد لعلاج حالة مرضية

طالب يناشد مجلس الوزراء التكفل بحالته وتوفير كرسي متحرك وإجراء عملية بالعمود الفقري

ترشيحاتنا

متابع اعترف لها بحبه وآخر طلبها للزواج.. جنا عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بفيديو جديد

هل ينقل متوفى فيروس كورونا المرض إلى المشيعين؟ .. أستاذ مناعة يجيب

على الثلج.. شاهد أول إطلالة لـ ياسمين صبري بعد الخطوبة

كورونا يغزو أفريقيا.. الدول المتقدمة تصدر الفيروس للقارة السمراء.. وإغلاق الحدود أبرز الإجراءات الاحترازية

أخبار الرياضة .. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل .. مفاجأة في عقد فايلر.. وقرار مفاجئ من رئيس كاف

متى يتم ارتداء الكمامة للحماية من فيروس كورونا؟.. الصحة تجيب.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استشير الطبيب قبل تناولها.. أدوية تزيد احتمالية الإصابة بفيروس كورونا

نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في والدة طارق السعيد ..صور

تعرف علي الأجزاء التي تتلف في سيارتك بسبب الأمطار.. صور