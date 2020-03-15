المواطن أولا.. مجلس الوزراء يستجيب لمكتب النائب محمد أبو العينين ويحول طالبا بالجيزة مصابا بإعوجاج في العمود الفقري لإجراء عملية

استجاب مجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة أبو العينين ومكاتب خدمة المواطنين للنائب محمد أبو العنين

لشكوى

الطالب احمد محمد إبراهيم بعد

تعرضه

لإعوجاج في العمود الفقري

أدى

لضمور في قدميه.









وأفاد مجلس الوزراء لصدي البلد ان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء كلف لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة الدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، بمتابعة حالة احمد محمد ابراهيم من أهالي الجيزة وتم التواصل معه وأفاد بأنه يعانى من ضمور بعضلات الساقين وإعوجاج بالعمود الفقرى وطالب بتوفير كرسى متحرك كهربائى امريكى الصنع لانه لديه كرسى كهربائى صينى ويحتاج الى العرض على أطباء العمود الفقرى، وتم إعلامه بضرورة التوجه إلى المستشفى .









ويتوجه موقع صدي البلد الاخباري بالشكر لرئاسة مجلس الوزراء واللجنة الطبية العليا على سرعة الاستجابة لتحقيق النفع العام والحفاظ على سلامة المواطنين.









وكان مكتب خدمات النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ومؤسسة أبو العينين الخيرية قد تلقى طلبا من الطالب أحمد إبراهيم من دائرة قسم أول الجيزة بمساعدته للوصول إلى حل مع وزارة الصحة لإجراء العملية له .









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