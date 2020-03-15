الباز: متابع السوشيال ميديا يشعر بالفزع.. الحياة لن تتوقف أمام مواجهة كورونا

قال الاعلامى محمد الباز، بمتابعة تحركات الحكومة فى كافة الاتجاهات تشعر بأن الأمور تسير بشكل طبيعي بالرغم من خطر فيروس كورونا الذي يهدد كافة دول العالم.

وأضاف الباز خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"،بمتابعة السوشيال ميديا يشعر المواطن بعالم آخر ملئ بالفزع والرعب والمبالغات الشديدة.

وتابع قائلا:"أن حالة الفزع على السوشيال ميديا لا تتناسب مع حالة مواطنيين من المفترض أنهم يقومون بمواجهة فيروس كورونا".

وأضاف البازر، الدولة المصرية تعمل هذه الفترة تعمل على كافة الملفات الضرورية والعادية، لأن الحياة لن تتوقف أمام مواجهة فيروس كورونا.