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منوعات

دفن سيدة بعد مرور 100 عام على مقتلها.. تفاصيل

الأحد 15/مارس/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

دفنت امرأة قتلت بوحشية قبل قرن من الزمان  بعد اكتشاف جثتها في عام 1950 حيث تم تخزين جثتها لمدة 60 عامًا، لتدفن خلال الأيام الماضية بعد مقتلها في عام 1919.


وحسب ما ورد بصحيفة " ديلي ميل" البريطانية، اختفت مامي ستيوارت في عام 1919 ، وعمرها 26 عامًا ، وظل وفاتها لغزًا حتى تم العثور على جسدها الممزق في عام 1961 في منجم رصاص مهجور في مقاطعة  ويلز البريطانية، حيث تم بعد ذلك تخزين رفاتها في خزانة في مختبر الطب الشرعي كارديف لعقود.


وبعد 100 عام من وفاتها وتخزين بقايا جسدها، دفنت السيدة ستيوارت بعد أن تعقبت ابنة أختها الكبرى سوزي أولدنال مكانها لنقلها إلى مدفنها بشكل لائق بعد أن كان رفاتها مخزن في مختبر الطب الشرعي.



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