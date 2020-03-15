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محافظات

رئيس اللجنة العامة لانتخابات المحامين في الفيوم: نسبة الحضور 35%.. شاهد

الأحد 15/مارس/2020 - 09:19 م
المستشار عبد الله
المستشار عبد الله السيد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلن المستشار عبد الله السيد رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات المحامين بالفيوم التى تجرى على منصب النقيب العام  وأعضاء المجلس،  بأن انتخابات اليوم بالفيوم أجريت فى جو ديمقراطى يسوده الحب والالتزام من قبل جموع المحامين .


أضاف رئيس اللجنة  العامة بأن الانتخابات شهدت  إقبالا كبيرا فى الفترة الصباحية بسبب تواجد المحامين لحضور القضايا المكلفين بالدفاع عنها  ، بينما قل الاقبال  بعد الظهر لمنصب نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين.


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وأكد المستشار عبد الله ببأن نسبة الإقبال  والحضور على الانتخابات من السادة المحامين  بلغت حوالى 35%  .


وكانت  اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين بمحافظة الفيوم برئاسة المستشار عبد الله السيد رئيس اللجنة العامة لانتخابات المحامين بالفيوم باب التصويت فى الانتخابات التى تجرى على منصب النقيب العام  و أعضاء المجلس، وبدأت أعمال الفرز بجميع لجان المراكز ومجمع محاكم الفيوم .


شهدت الانتخابات إقبالا كبيرا فى الفترة الصباحية بسبب تواجد المحامين لحضور القضايا المكلفين بالدفاع عنها  ، بينما قل الاقبال  بعد الظهر لمنصب نقيب المحامين، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين.


و يرأس انتخابات لجان مركز الفيوم  كلا من : المستشار محمد الكردى رئيس للجنة 1 والمستشار أيمن رشاد رئيسا للجنة 2  ويرأس لجان مدينة الفيوم كلا من : المستشار  مصطفى حمزاوى رئيس اللجنة رقم1 والمستشار  احمد حسين هاشم رئيس اللجنة رقم 2

رئيس اللجنة العامة لانتخابات المحامين في الفيوم: نسبة الحضور 35%.. شاهد
رئيس اللجنة العامة لانتخابات المحامين في الفيوم: نسبة الحضور 35%.. شاهد
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